Франция закрывает свою старейшую АЭС

Франция сделала ключевой шаг к закрытию своей старейшей атомной электростанции Фессенхайм, которая расположена в регионе Эльзас неподалеку от границ с Германией и Швейцарией. Об этом сообщает The Local France.
"Эта электростанция очень старая, чтобы как и ранее находиться в эксплуатации. Вот почему министр окружающей среды требует её закрытия в кратчайшие сроки", - сказал пресс-секретарь министра Германии по вопросам окружающей среды и ядерной безопасности.
Как отмечается, государственная французская энергокомпания EDF утвердила размер компенсации на сумму не менее 400 млн. евро за закрытие атомной электростанции. Закрытие АЭС с двумя реакторами является частью плана по значительному уменьшению зависимости Франции от атомной энергии.
АЭС в Фессенхайме находится в эксплуатации с 1977 года и расположенная на линии сейсмического разлома за 100 км на юг от Страсбурга. Французские, немецкие и швейцарские экологи на протяжении многих лет призывали к её закрытию, пишет издание.
В прошлом году Германия потребовала от Франции закрыть АЭС после сообщения о том, что инцидент, который произошел там в 2014 году, был значительно серьезнее, чем официально сообщалось. Тогда из-за наводнения сотрудники станции были вынуждены задействовать систему аварийной остановки реактора.
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