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NEWSru.ua // В мире // Среда, 25 января 2017 г.
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Франция закрывает свою старейшую АЭС
время публикации: 08:23
последнее обновление: 08:23
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Франция сделала ключевой шаг к закрытию своей старейшей атомной электростанции Фессенхайм, которая расположена в регионе Эльзас неподалеку от границ с Германией и Швейцарией. Об этом сообщает The Local France.

"Эта электростанция очень старая, чтобы как и ранее находиться в эксплуатации. Вот почему министр окружающей среды требует её закрытия в кратчайшие сроки", - сказал пресс-секретарь министра Германии по вопросам окружающей среды и ядерной безопасности.

Как отмечается, государственная французская энергокомпания EDF утвердила размер компенсации на сумму не менее 400 млн. евро за закрытие атомной электростанции. Закрытие АЭС с двумя реакторами является частью плана по значительному уменьшению зависимости Франции от атомной энергии.

АЭС в Фессенхайме находится в эксплуатации с 1977 года и расположенная на линии сейсмического разлома за 100 км на юг от Страсбурга. Французские, немецкие и швейцарские экологи на протяжении многих лет призывали к её закрытию, пишет издание.

В прошлом году Германия потребовала от Франции закрыть АЭС после сообщения о том, что инцидент, который произошел там в 2014 году, был значительно серьезнее, чем официально сообщалось. Тогда из-за наводнения сотрудники станции были вынуждены задействовать систему аварийной остановки реактора.

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Среда, 25 января 2017 г.  
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