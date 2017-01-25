Турция перебросила к границе с Сирией военную технику – СМИ

Турция направила на границу с Сирией часть своей военной техники, которую сопровождали сотрудники жандармерии.

Об этом в среду 25 января сообщает Анатолийское агентство новостей, передает "Интерфакс-Украина".

К границе были переброшены танки, бронетранспортеры и строительная техника. Технику доставили в район Элбейли в провинции Килис.

Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара после освобождения от террористов "ИГИЛ" города Эль-Баб и других территорий на севере Сирии не собирается передавать их правительству Дамаска. "Турция с самого начала заявляла, что в рамках операции "Щит Евфрата" поставлена четкая цель - обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления", - сказал он.

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