 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Среда, 25 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Додон пообещал провести референдум о статусе Приднестровья
время публикации: 15:51
последнее обновление: 16:05
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Додон пообещал провести референдум о статусе Приднестровья

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон пообещал провести референдум о статусе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Об этом он заявил на встрече с прессой в государственной резиденции, сообщает Bloknot-moldova.md.

По словам Додона, на территории Республики Молдова не должно быть никаких иностранных войск.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийский президент Молдовы Игорь Додон заявил, что хочет, чтобы Молдова была страной без каких-либо иностранных войск, включая российские.

На встрече с прессой Додон заявил, что итоговое решение о статусе Приднестровья будет принимать народ на референдуме по этому вопросу.

"В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него за помощью референдума. Скажет да - хорошо, нет - нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы", - заявил Додон.

Как известно, независимость ПМР провозгласила 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и молдавскими войсками начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов, поддержанных российской армией.

Напомним, 5 января Додон впервые с 2008 года встретился с лидером непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадимом Красносельским. "Обсудили целый спектр вопросов ... Договорились о том, что наши коллеги разработают пакетный подход в решении ряда вопросов и что в ближайшее время снова встретимся, чтобы обсудить конкретные решения и сроки", – заявил Додон.

facebook

Cсылки по теме:

В Молдове депутаты-либералы инициируют отставку Додона
// NEWSru.ua // В мире // 16 января 2017 г.

Тимофти осудил избранного Додона за намерение попросить прощения у непризнанного Приднестровья
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.

Додон рассказал о политической "каше" в Молдове
// NEWSru.ua // В мире // 21 ноября 2016 г.

В Молдове прошли протесты против избранного президента Додона
// NEWSru.ua // В мире // 21 ноября 2016 г.

Администрация Порошенко: отношения с Молдовой будут зависеть от уважения к суверенитету Украины
// NEWSru.ua // Украина // 16 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:19
 Суд ЕС признал законными санкции против российского "Алмаз-Антея"
// Экономика


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 25 января 2017 г.  

Последняя новость – 16:19

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017