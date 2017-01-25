МИД КНР опровергло сведения о размещении баллистических ракет вблизи границы с РФ

В Министерстве иностранных дел КНР опровергли распространенную в СМИ информацию о размещении на северо-востоке Китая вблизи границы с Россией межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-41 ("Дунфэн-41"). Сообщения прессы на эту тему в китайском дипведомстве назвали "домыслами пользователей Интернета".

Китайские вооруженные силы в последнее время не размещали на северо-востоке КНР ракеты "Дунфэн-41", заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге в среду, 25 января. "Это всего лишь домыслы пользователей Интернета, догадки, не соответствующие действительности", - отметила дипломат, отвечая на вопрос россйского ТАСС.

Российские власти заявили накануне, что размещение ракет в Китае не представляет угрозы безопасности РФ. В частности, эту точку зрения высказали в Кремле. "Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Госдуме заключили, что размещение Китаем стратегических ракет вблизи границы с Россией свидетельствует о высокой степени доверия между странами, сообщил "Интерфакс". "Тот факт, что они размещаются на максимальном удалении от возможных районов перехвата, в том числе - от мобильных противоракетных комплексов, размещенных на плавсредствах США, говорит о том, что российская политика по отношению к Китаю сформировала высокий уровень доверия", - заявил председатель думской комиссии по развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса, президент ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев.

В Совете Федерации РФ сочли, что это скорее сигнал для США, а России опасаться нечего. "С учетом нынешнего состояния российско-китайских отношений нет никаких оснований полагать, что ракеты могут быть нацелены на нас. Тем более что имеются в виду ракеты, так сказать, дальнего действия", - заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Думаю, что речь идет о превентивной мере, вызванной недавними высказываниями Дональда Трампа. Видимо, в Поднебесной опасаются, что политика США по отношению к Китаю может измениться. Это - своего рода сигнал", - пояснил сенатор.

В свою очередь, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин отмечает в статье на сайте "Независимой газеты", что для размещенных в провинции Хэйлунцзян ракет "Дунфэн-41" Россия как раз окажется в непоражаемой мертвой зоне, которая для МБР составляет до двух тысяч километров.

"Для стрельбы по России, с которой у Китая имеется общая граница, МБР просто избыточны. Здесь нужны ракеты "средней и меньшей дальности" (500-5500 километров) - те самые, которые СССР и США ликвидировали по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. На все остальные страны, включая Китай, этот договор не распространяется", - объясняет эксперт.

В то же время, по словам Храмчихина, чтобы достать до США, Китаю нужно размещать межконтинентальные баллистические ракеты как можно севернее, "что он и делает". Дело в том, что "ракеты летают не по карте, а по глобусу, на котором кратчайшим путем является дуга большого круга (большой круг проходит через точки старта и финиша ракеты и центр Земли)", объясняет эксперт. Как из Китая, так и из России этот самый кратчайший путь в США проходит через Арктику, но КНР при этом расположена в целом южнее РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Китай наращивает стратегические вооружения на территории северо-восточной провинции Хэйлунцзян, вблизи границы с Россией.

В прошлом месяце Трамп еще до официального вступления в должность президента США провел телефонные переговоры с президентом Тайваня Цай Инвэнем, при том что до этого момента Вашингтон почти 40 лет придерживался политики признания "одного Китая". Действия Трампа вызвали резкую негативную реакцию Пекина.

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