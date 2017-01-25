 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Среда, 25 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Количество погибших после схода лавины на отель в Италии увеличилось до 23 человек
время публикации: 13:05
последнее обновление: 13:17
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Количество погибших после схода лавины на отель в Италии увеличилось до 23 человек

Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в центральной Италии продолжает увеличиваться. Спустя неделю после трагедии оно достигло 23.

За минувшие сутки спасатели извлекли из-под завалов еще пять тел. Три тела были извлечены в ночь на 25 января, еще два трупа обнаружили в утренние часы. Шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters со ссылкой на данные пожарной службы.

Число спасенных составляет 11 человек. Среди них гости и сотрудники отеля. Последний спасенный был извлечен из-под завалов рано утром в субботу, 21 января. По данным Reuters, надежды найти еще кого-то живым почти нет.

Отель, на который сошла лавина, расположен в городе Фариндола итальянской провинции Пескара региона Абруццо в горном массиве Гран-Сассо. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5, произошедших в среду утром, а также подземные толчки, которые продолжались накануне днем и всю ночь. Лавина снесла отель, сдвинув его на 10 метров.

facebook

Cсылки по теме:

В Италии рядом с местом схода лавины разбился спасательный вертолёт
// NEWSru.ua // В мире // 24 января 2017 г.

Лавина в Италии: количество жертв увеличилось до 14 человек
// NEWSru.ua // В мире // 24 января 2017 г.

Число жертв лавины, сошедшей на гостиницу в Италии, увеличилось до семи
// NEWSru.ua // В мире // 23 января 2017 г.

Сход лавины в итальянском Фариндоле: спасатели нашли четырёх погибших
// NEWSru.ua // В мире // 19 января 2017 г.

Из отеля в Италии, накрытого снежной лавиной, достали первых погибших. МИД: украинцев там не было
// NEWSru.ua // В мире // 19 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:37
 На Чонгаре завершили строительство башни, которая начнёт вещание на Крым
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 25 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:37

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017