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В авиакатастрофе погиб автор песни "Вежливые люди" и российский хор, воспевавший оккупацию Крыма
время публикации: 18:09
последнее обновление: 18:14
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Российский ансамбль имени Александрова, артисты которого погибли вследствие крушения самолета Минобороны РФ в Черном море, в 2014 году исполнял песню "Вежливые люди", посвященную оккупации Крыма

Российский ансамбль имени Александрова, артисты которого погибли вследствие крушения самолета Минобороны РФ в Черном море, в 2014 году исполнял песню "Вежливые люди", посвященную оккупации Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись выступления демонстрировал пропагандистский телеканал RT.

"7 мая на сцене "Лужников" Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова впервые исполнил гимн "Вежливые люди", посвященный воссоединению Крыма и России", - сказано на официальной странице телеканала в YouTube.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook уточнил, что в авиакатастрофе погиб также автор песни Антон Губанков.

"В катастрофе Ту-154 уничтожен автор песни про вторжение в Украину и оккупацию Крыма "Вежливые люди" сотрудник МО РФ Антон Губанков и весь ансамбль МО РФ, который эту песню впервые исполнил 7 мая 2014 года, и с тех пор исполняет на всех концертах", - написал Бутусов.

"Все погибшие находились на службе в МО РФ либо связанных с ним структур, и выполняли задание по поднятию боевого духа и морально-психологическому обеспечению личного состава группировки ВС РФ в Сирии. Они должны были выступать на территории разбомбленного российскими пилотами Алеппо", - отметил журналист.

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

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