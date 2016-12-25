Обнаружены первые тела погибших в авиакатастрофе российского Ту-154

На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море неподалеку от Сочи обнаружены тела четырех погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших", - сказал источник.
Как сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны России, на борту самолета перевозили большой объем военных бумаг, в том числе речь идет о секретных документах. Самолет Ту-154 в СМИ уже назвали "поштовиком".
Также подтвердилась информация, что гражданский активист, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как "Доктор Лиза", находилась на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России.
Имя Глинки значится в списках пассажиров упавшего самолета, пишет "Интерфакс".
Елизавета Глинка - известный благотворитель; одна из сфер ее работы - помощь пострадавшим в военных конфликтах.
Напомним, самолет РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье, 25 декабря, вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
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