 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Обнаружены первые тела погибших в авиакатастрофе российского Ту-154
время публикации: 14:50
последнее обновление: 15:48
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море неподалеку от Сочи обнаружены тела четырех погибших

На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море неподалеку от Сочи обнаружены тела четырех погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших", - сказал источник.

Как сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны России, на борту самолета перевозили большой объем военных бумаг, в том числе речь идет о секретных документах. Самолет Ту-154 в СМИ уже назвали "поштовиком".

Также подтвердилась информация, что гражданский активист, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как "Доктор Лиза", находилась на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России.

Имя Глинки значится в списках пассажиров упавшего самолета, пишет "Интерфакс".

Елизавета Глинка - известный благотворитель; одна из сфер ее работы - помощь пострадавшим в военных конфликтах.

Напомним, самолет РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье, 25 декабря, вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

facebook

Cсылки по теме:

Под Алеппо возобновились авиаудары по позициям повстанцев, Дамаск остался без воды
// NEWSru.ua // В мире // 24 декабря 2016 г.

США усилили санкции против режима Путина. Под ограничения попали "дочки" "Алмаз-Антея" и "Темпбанк"
// NEWSru.ua // Экономика // 23 декабря 2016 г.

Правительство Асада заявило о возвращении полного контроля над Алеппо
// NEWSru.ua // В мире // 22 декабря 2016 г.

ООН готовит механизм преследования за военные преступления в Сирии
// NEWSru.ua // В мире // 22 декабря 2016 г.

Рада призвала мировое сообщество усилить санкции против РФ из-за Сирии
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.

Российский спецназ, который воевал в Украине, помогал армии Асада проводить зачистку в Алеппо - СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 19 декабря 2016 г.

Комиссия ООН завершила расследование нападения на гуманитарный конвой возле Алеппо в сентябре
// NEWSru.ua // В мире // 17 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:37
 Аваков призывает Кабмин разобраться с голосованием в ООН по Израилю
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 25 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 18:37

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016