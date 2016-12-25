СМИ: в Южной Кореи прокуратура обыщет офисы отстраненного президента

Представители прокуратуры Южной Кореи заявили о необходимости обыска офисов отстраненного президента Пак Кын Хе в рамках расследования коррупционного скандала вокруг подруги президента, который привел к импичменту главы страны.

Об этом сообщает Reuters.

"Как сообщили прокуроры, им нужен доступ к президентским офисам как часть расследования", - говорится в сообщении.

Как сообщается, у Пак Кын Хе есть иммунитет от уголовного преследования даже несмотря на то, что ее полномочия на посту главы государства приостановлены.

Вчера, 24 декабря, около 250 тысяч человек вышли на улицы в Сеуле с требованием от Конституционного суда как можно быстрее вынести решение об импичменте Пак Кын Хе.

Как сообщалось, президент Южной Кореи Пак Кын Хе была временно отстранена от власти после того, как парламент страны выступил за запуск процедуры импичмента президента. Рассмотрение дела Конституционным судом займет не менее чем 180 дней, на это время и.о. президента назначен премьер-министр страны Хван Ге Ану.

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