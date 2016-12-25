МО Польши требует от РФ текст переговоров с самолета Качиньского: Путин обнародовал "лживую версию трагедии"

Министерство обороны Польши потребовало от Российской Федерации предоставить расшифровку переговоров из кабины правительственного лайнера, разбившегося под Смоленском в 2010 году.

"Как явствует из вчерашнего выступления президента России Владимира Путина, российские власти обладают текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен польской стороне", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой польского министерства.

Выдержки из этой расшифровки цитировал президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

Представленная Путиным интерпретация трагедии является, согласно заявлению, "ложной" и "приводящей к систематическому очернению Польши российскими политиками".

Польская сторона считает, что процитированный Путиным фрагмент переговоров является "фальсификацией, сделанной российской стороной", а Россия предоставляет мировому сообществу "лживую версию трагедии", говорится на сайте министерства.

23 декабря Путин, на своей ежегодной пресс-конференции, заявил, что "лично читал" расшифровку переговоров пилота и человека из охраны польского президента. По словам Путина, охранник, несмотря на протесты пилота, заставил его идти на посадку, побоявшись доложить начальству о плохих погодных условиях.

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