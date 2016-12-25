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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
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На нефтеперерабатывающем заводе в Израиле произошел мощный взрыв

время публикации: 16:22
последнее обновление: 16:29
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В израильском городе Хайфа на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов после возгорания емкости с горючим произошел мощный взрыв
Резервуар емкостью 12 кубических метров был заполнен лишь на десятую часть в момент, когда произошло возгорание

В израильском городе Хайфа на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов после возгорания емкости с горючим произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Резервуар емкостью 12 кубических метров был заполнен лишь на десятую часть в момент, когда произошло возгорание.

На место взрыва немедленно прибыли пожарные и экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

"Жертв нет, большое количество сотрудников пожарной службы работает, чтобы не допустить распространения огня на близлежащие объекты", — говорится в сообщении пресс-службы компании Oil Refineries-Bazan, которой принадлежит завод.

Как пишет NEWSru.co.il, на территории предприятия загорелось хранилище с бензином. Пожарные ожидают полного опустошения цистерны. Согласно прогнозам, на это может потребоваться несколько часов.

Очаг возгорания находится далеко от хранилища с аммиаком и не представляет для него опасности. Также нет угрозы для жилых домов.

Вместе с тем, министерство экологии сообщило о высоком уровне загрязнения воздуха в пригородах Хайфы. Жителям Кирьят-Хаима, Кирьят-Моцкина, Кирьят-Бялика, Кирьят-Аты, Рехасима рекомендуется закрыть окна в квартирах и избегать длительного пребывания на улице.

Ранее в результате серии взрывов во время работ на утилизируемом нефтяном танкере на заводе в Пакистане погибли 12 человек, 58 получили ранения.

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Воскресенье, 25 декабря 2016 г.  

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