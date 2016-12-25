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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
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В Грузии легализовали курение марихуаны
время публикации: 10:38
последнее обновление: 10:45
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В Грузии легализовали курение марихуаны
Конституционный суд Грузии разрешил жителям страны употреблять марихуану в небольших количествах
Главным условием легального употребления наркотика суд назвал недостаточный для продажи объем

Конституционный суд Грузии разрешил жителям страны употреблять марихуану в небольших количествах. Главным условием легального употребления наркотика суд назвал недостаточный для продажи объем.

Об этом сообщает "ВВС-Россия".

По мнению суда, в случаях, когда речь идет об объеме не более 70 граммов марихуаны, практически невозможно доказать, что ее владелец планировал сбыть наркотик. В связи с этим уголовное наказание за ее хранение и употребление суд счел негуманным.

При этом сбыт марихуаны остается уголовно наказуемым деянием. Также все еще запрещено приобретать этот наркотик для личных целей - однако этот запрет суд также планирует рассмотреть и, возможно, отменить.

До настоящего времени грузинское законодательство предусматривало административную ответственность в случае, когда человека впервые ловили на употреблении марихуаны, и уголовную в случае рецидива.

Отметим, крупнейший мировой разработчик программного обеспечения - Microsoft Corp. - стал первой среди крупных IT-корпораций, который решил принять участие в легальном бизнесе, связанным с марихуаной.

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