Самолёт Минобороны России, летевший в Сирию с музыкантами и журналистами, упал в Чёрное море

Самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море. На борту были музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие на базу Хмеймим в Сирию - всего 91 человек. Обломки найдены у побережья недалеко от Сочи, пишет NEWSru.соm.

По данным "Интерфакса", на борту самолета - 91 человек: 83 пассажира и 8 членов экипажа.

"На борту находился 91 человек - музыканты ансамбля имени Александрова и, предварительно, журналисты телеканала "Звезда", - сообщил репортер телеканала. На борту также были журналисты "Первого канала". Позже стало известно, что съемочная группа телеканала НТВ в составе трех человек находилась на борту.

Спасатели обнаружили место падения самолета. Позже в Минобороны РФ сообщили, что обломки корпуса и шасси найдены в море. Первоначально не исключалось, что самолет разбился в горах. На место катастрофы вышли поисковые службы.

Сообщается, что самолет упал в море на взлете, когда еще не успел набрать высоту. Сигнал бедствия экипаж не подавал. При выполнении планового перелета с аэродрома города Адлер, после взлета, отметка самолета пропала с радиолокационных радаров.

Российские СМИ утверждают, что на борту упавшего самолета была Елизавета Глинка - Доктор Лиза, глава фонда "Справедливая помощь".

Также сообщается, что в списке пассажиров рухнувшего борта Ту-154 был глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова передает, что Владимиру Путину доложили о катастрофе.

В Минобороны РФ Сергей Шойгу собрал экстренное совещание для обсуждения поисковых работ. Сообщается, что к поисковым работам привлечены все спасательные службы авиачастей Южного военного округа в Краснодарском крае.

Ранее ГУР Украины сообщало, что 23 декабря российскими оккупационными войсками были осуществлены обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм. Для фиксации последствий провокации, подготовки и распространения пропагандистских материалов, дискредитирующих ВС Украины, привлечены корреспондентские группы ведущих российских СМИ под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

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