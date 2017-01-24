США в последние часы президентства Обамы перевели Палестинской автономии 221 млн долл, - СМИ

Администрация Барака Обамы буквально в последние часы перед его уходом с поста президента выделила Палестинской автономии 221 млн долларов, передает агентство Associated Press. Предполагается, что эти средства должны пойти на гуманитарную помощь и поддержку реформ, пишет NEWSru.com.

Против выделения средств палестинцам долгое время выступали члены Республиканской партии Конгресса США. Как стало известно АР, администрация Обамы официально уведомила о намерении сделать денежный перевод утром 20 января, всего за несколько часов до инаугурации нового главы государства Дональда Трампа.

По словам источников агентства, бывший госсекретарь США Джон Керри был проинформирован о переводе средств незадолго до того, как покинул здание Госдепа в минувший четверг вечером, 19 января.

В дополнение к средствам, переведенным Палестинской автономии, администрация Обамы выделила 6 млн долларов на расходы в сфере внешней политики, в том числе 4 млн долларов на программы в области изменения климата, передает ТАСС. Кроме того, 1,25 млн долларов направлены на нужды организаций под эгидой ООН, еще 1,05 млн долларов пойдут на финансирование деятельности специального представителя Госдепартамента по делам в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по Южной и Центральной Азии.

Климатическая программа, о которой идет речь, поддерживает производство экологически чистой энергии и сокращение выбросов парниковых газов. Средства, выделенные ООН, предназначены для Фонда миростроительства организации и Межамериканской комиссии по правам человека.

Между тем действия администрации Обамы могут вызвать недовольство нового президента, который обещал наладить испорченные отношения США с Израилем. Незадолго до инаугурации Дональд Трамп заявил о намерении перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его с визитом в Вашингтон в феврале.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают рамочное соглашение для Израиля и Палестины. Согласно опубликованной информации, предложение будет представлено в ходе международной конференции, которая должна состояться в январе 2017 года в Париже.

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