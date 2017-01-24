Талибы призвали Трампа вывести войска союзников из Афганистана

Афганское движение "Талибан" призвало нового президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Афганистана, сообщает "Радио Свобода".

В распространенном сайтом талибов открытом письме, достоверность которого 23 января подтвердило разведывательное сообщество SITE, боевики заявляют Трампу, будто бы Соединенные Штаты потеряли доверие после того, как потратили миллиарды долларов на 15-летний конфликт, который не имеет конца в обозримом будущем. "Ответственность довести до конца эту войну лежит на ваших плечах", - говорится в заявлении.

Талибы неоднократно призывали Соединенные Штаты и их союзников покинуть Афганистан, исключая мирные переговоры с правительством в Кабуле, пока иностранные силы остаются на афганской земле.

Трамп до сих пор не заявлял свою позицию относительно Афганистана, хотя говорил, что поддерживает размещенные там войска США, а также назначил на главные позиции двух бывших генералов с большим "афганским" опытом.

Справка

В 2015 году Соединенные Штаты Америки приостановили вывод войск из Афганистана и решили оставить там своих военных после 2016 года. Согласно пересмотренному плану администрации Барака Обамы, американские силы - 9800 военных - должны были оставаться там в течение большей части 2016 года, после этого в конце 2016-го или в начале 2017 года их количество предполагалось уменьшить до 5500.

Своими главными достижениями, начиная со старта миротворческой операции в Афганистане в 2001 году, союзники считают уничтожение шариатского частично признанного государства Исламский Эмират Афганистан (1996-2001) и обескровливание базы международной террористической организации "Аль-Каида".

Постепенный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался в 2011 году. Уже через три года Вашингтон объявил об окончании военной операции. Новая миссия США и НАТО в Афганистане направлена на обучение, консультации и помощь силам правопорядка и армии страны.

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