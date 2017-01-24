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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 24 января 2017 г.
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Талибы призвали Трампа вывести войска союзников из Афганистана
время публикации: 16:20
последнее обновление: 16:20
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Афганское движение "Талибан" призвало нового президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Афганистана

Афганское движение "Талибан" призвало нового президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Афганистана, сообщает "Радио Свобода".

В распространенном сайтом талибов открытом письме, достоверность которого 23 января подтвердило разведывательное сообщество SITE, боевики заявляют Трампу, будто бы Соединенные Штаты потеряли доверие после того, как потратили миллиарды долларов на 15-летний конфликт, который не имеет конца в обозримом будущем. "Ответственность довести до конца эту войну лежит на ваших плечах", - говорится в заявлении.

Талибы неоднократно призывали Соединенные Штаты и их союзников покинуть Афганистан, исключая мирные переговоры с правительством в Кабуле, пока иностранные силы остаются на афганской земле.

Трамп до сих пор не заявлял свою позицию относительно Афганистана, хотя говорил, что поддерживает размещенные там войска США, а также назначил на главные позиции двух бывших генералов с большим "афганским" опытом.

Справка

В 2015 году Соединенные Штаты Америки приостановили вывод войск из Афганистана и решили оставить там своих военных после 2016 года. Согласно пересмотренному плану администрации Барака Обамы, американские силы - 9800 военных - должны были оставаться там в течение большей части 2016 года, после этого в конце 2016-го или в начале 2017 года их количество предполагалось уменьшить до 5500.

Своими главными достижениями, начиная со старта миротворческой операции в Афганистане в 2001 году, союзники считают уничтожение шариатского частично признанного государства Исламский Эмират Афганистан (1996-2001) и обескровливание базы международной террористической организации "Аль-Каида".

Постепенный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался в 2011 году. Уже через три года Вашингтон объявил об окончании военной операции. Новая миссия США и НАТО в Афганистане направлена на обучение, консультации и помощь силам правопорядка и армии страны.

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