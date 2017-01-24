 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Вторник, 24 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В ЕС протестуют фермеры. Брюссель засыпали сухим молоком
время публикации: 08:08
последнее обновление: 08:08
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Молочные фермеры из разных стран Евросоюза 23 января организовали акцию в самом центре Брюсселя, протестуя против падениея цен на свою продукцию

Молочные фермеры из разных стран Евросоюза 23 января организовали акцию в самом центре Брюсселя, протестуя против падениея цен на свою продукцию. Десятки активистов распылили тонны сухого молока над штаб-квартирой Евросоюза, где проходили переговоры министров сельского хозяйства, информирует BBC-Russian.

Фермеры прибыли в Брюссель не только из Бельгии, а из Германии, Франции, Нидерландов и Литвы. Они протестуют против того, что на протяжении последних лет перепроизводство молока в ЕС привело к падению цен на молочную продукцию и к разорению многих ферм.

Ранее Еврокомиссия приняла решение о том, чтобы постепенно вернуть на рынок запасы молочного порошка.

Тем временем в Греции фермеры начали общенациональные акции протестов, выражая возмущение повышением налогов, цен на газ и взносами на социальное обеспечение. Об этом сообщает Ekathimerini.

Акция протеста началась с того, что десятки тракторов и пикапов перекрыли часть национального шоссе Патра-Коринф на севере Пелопоннеса.

Фермеры также вышли на улицы в городах Закинтос, Ханья, Верия и других частях центральной Греции.

До протеста греческих фермеров также присоединились таксисты и бухгалтера. Согласно заявлениям профсоюзов, акция планируется быть длительной.

Напомним, в 2016 году в Испании символом протеста фермеров стали отрубленные головы иберийских волков.

facebook

Cсылки по теме:

Трамп подписал указ о выходе Соединённых Штатов из Транстихоокеанского партнёрства
// NEWSru.ua // Экономика // 23 января 2017 г.

Украина в 2016 году собрала рекордный урожай зерновых
// NEWSru.ua // Экономика // 16 января 2017 г.

В России арестовали 10 участников тракторного марша
// NEWSru.ua // В мире // 28 августа 2016 г.

В Греции фермеры отказались разблокировать границу – протестуют против пенсионной реформы
// NEWSru.ua // В мире // 21 февраля 2016 г.

В Греции полиция газом разогнала протест фермеров
// NEWSru.ua // В мире // 12 февраля 2016 г.

100-тысячная антиправительственная акция профсоюзов в Брюсселе закончилась столкновениями с полицией
// NEWSru.ua // В мире // 7 октября 2015 г.

В Бельгии протестуют фермеры: жгут шины и блокируют дороги
// NEWSru.ua // В мире // 30 июля 2015 г.

Белорусы вывели разноцветный картофель
// NEWSru.ua // В мире // 7 ноября 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:40
 США в последние часы президентства Обамы перевели Палестинской автономии 221 млн долл, - СМИ
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 24 января 2017 г.  

Последняя новость – 09:40

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017