В ЕС протестуют фермеры. Брюссель засыпали сухим молоком

Молочные фермеры из разных стран Евросоюза 23 января организовали акцию в самом центре Брюсселя, протестуя против падениея цен на свою продукцию. Десятки активистов распылили тонны сухого молока над штаб-квартирой Евросоюза, где проходили переговоры министров сельского хозяйства, информирует BBC-Russian.
Фермеры прибыли в Брюссель не только из Бельгии, а из Германии, Франции, Нидерландов и Литвы. Они протестуют против того, что на протяжении последних лет перепроизводство молока в ЕС привело к падению цен на молочную продукцию и к разорению многих ферм.
Ранее Еврокомиссия приняла решение о том, чтобы постепенно вернуть на рынок запасы молочного порошка.
Тем временем в Греции фермеры начали общенациональные акции протестов, выражая возмущение повышением налогов, цен на газ и взносами на социальное обеспечение. Об этом сообщает Ekathimerini.
Акция протеста началась с того, что десятки тракторов и пикапов перекрыли часть национального шоссе Патра-Коринф на севере Пелопоннеса.
Фермеры также вышли на улицы в городах Закинтос, Ханья, Верия и других частях центральной Греции.
До протеста греческих фермеров также присоединились таксисты и бухгалтера. Согласно заявлениям профсоюзов, акция планируется быть длительной.
Напомним, в 2016 году в Испании символом протеста фермеров стали отрубленные головы иберийских волков.
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