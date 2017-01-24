В Польше объяснили рассекреченный документ о пророссийском курсе Варшавы

Рассекреченный в Польше документ об отказе от проукраинского курса политики в пользу Российской Федерации появился до нападения России на Грузию в 2008 году.
Об этом в Twitter написал экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает УНИАН.
"Помните, документ появился еще до войны между Грузией и Россией. Россия тогда хотела заключить Соглашение о свободной торговле с ЕС", – написал он.
Кроме того, Сикорский отметил, что такой пророссийский поворот на юго-востоке ЕС произошел в 2009 году. По его словам, президент РФ Владимир Путин рассматривал этот регион в качестве весомого геополитического вызова для России.
Как сообщалось, министерство иностранных дел Польши опубликовало секретный документ "Тезисы о политике Республики Польша в России и Украине", датированный 2008 годом, который, как отмечают в ведомстве, "был началом перехода правительства Дональда Туска от проукраинской внешней политики, к политике пророссийской".
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