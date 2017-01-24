После массовых протестов уголовный кодекс Румынии могут изменить через референдум

Президент Румынии Клаус Иоханнис заявил о возможности проведения референдума относительно планов правительства по декриминализации ряда преступлений, которые позволят коррупционерам избежать ответственности. Об этом сообщает Reuters.

"К сожалению, этот вопрос приобрел общенациональное значение. Существует очень большой интерес к изменениям в уголовный кодекс. Если это так, то я вынесу этот вопрос на общественное обсуждение и голосование", - заявил Иоханнис.

Он не стал называть даты возможного референдума, в правительстве это заявление не комментируют. Для назначения референдума президенту нужно будет также согласие парламента.

"Я запущу необходимые процедуры для того чтобы позволить румынам высказать свое мнение относительно этих шагов, поскольку когда они голосовали на выборах (в декабре), этих планов не было в программе правящей Социал-демократической партии", - отметил Иоханнис.

Напомним, 22 января десятки тысяч людей вышли на улицы в столице Румынии Бухаресте и в других крупных городах страны в знак протеста против планов правительства относительно внесения изменений в законодательство, которые, по мнению протестантов, позволят коррупционерам избежать ответственности.

Отметим, в декабре правящая коалиция Румынии пригрозила президенту страны импичментом.

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