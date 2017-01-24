В Италии рядом с местом схода лавины разбился спасательный вертолёт

В центральной Италии разбился спасательный вертолет. На борту находились шесть человек. Данных о погибших пока нет, информирует NEWSru.com.

Катастрофа произошла на другом склоне горы Гран-Сассо, примерно в 100 километрах от места, где идет поисково-спасательная операция после схода снежной лавины на отель. По сообщениям итальянских СМИ, вертолет направлялся в больницу столицы провинции Л'Акуила, чтобы доставить туда получившего травму горнолыжника. Этот борт не принимал участия в эвакуации пострадавших от схода в этих местах мощной лавины.

Густой туман в месте крушения усложняет поиски. В настоящее время несколько спасательных бригад пытаются попасть на место катастрофы. Очевидцы сообщают, что перед падением вертолета был виден взрыв.

По последним данным, число жертв после схода лавины достигло 14 человек.

Пока нет риска новых лавин, но оперативные службы продолжают контролировать ситуацию.

Отель, на который сошла лавина, расположен в городе Фариндола итальянской провинции Пескара региона Абруццо в горном массиве Гран-Сассо. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5, произошедших в среду утром, а также подземные толчки, которые продолжались накануне днем и всю ночь. Лавина снесла отель, сдвинув его на 10 метров.

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