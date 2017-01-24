В Литве приговорили бывшего омоновца к 12 годам колонии по делу о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году

Апелляционный суд Литвы признал виновным бывшего командира вильнюсского ОМОНа Владимира Разводова в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в 1991 году и приговорил его к 12 годам лишения свободы.
Таким образом, вынесенный в 2015 году Вильнюсским окружным судом оправдательный приговор аннулирован, передает "Интерфакс-Украина".
В июне 2015 года Вильнюсский окружной суд оправдал бывших командиров вильнюсского ОМОНа Болеслава Макутыновича и Разводова по обвинениям в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в 1991 году, когда, по версии литовских властей, при попытке штурма советскими военными телебашни и здания Комитета радио и ТВ в Вильнюсе погибли 14 человек.
Суд тогда постановил, что ответственность за те события ложится только на руководство государства, кроме того, по международному праву за инкриминируемые преступления можно судить лишь в том случае, если они были совершены условиях войны или оккупации. Прокуратура этот приговор обжаловала в Апелляционном суде Литвы и просила приговорить Макутыновича и Разводова к 12 годам лишения свободы каждого.
Суд рассматривал дело в заочном режиме, поскольку обвиняемые проживали в России.
Макутынович скончался в ноябре 2015 года.
Ранее сообщалось, что бывший президент СССР Михаил Горбачев получил повестку, в которой его вызывают дать показания по делу о событиях у телебашни в Вильнюсе в 1991 году, которые привели к смерти 16 человек. Идея привлечь Горбачева в качестве свидетеля принадлежит сыну Аполинараса Повилайтиса, погибшего во время тех событий.
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