Новый президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Новоизбранный президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске с 27 января Народного собрания (парламент). Новые парламентские выборы назначены на 26 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе главы Болгарии, передает во вторник 24 января "Укринформ".
"Глава государства подписал указ о роспуске с 27 января 43 Народного собрания и о проведении 26 марта нынешнего года досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что другим своим указом Радев назначил Огняна Стефана Герджикова руководителем служебного правительства, которое будет работать до проведения досрочных парламентских выборов и утверждения нового правительства страны.
Отметим, во втором туре президентских выборов в Болгарии победу одержал независимый кандидат, генерал-майор в отставке, бывший главнокомандующий ВВС Болгарии Румен Радев.
|
Cсылки по теме:
Президент Болгарии напомнил преемнику, что Крым - это Украина
// NEWSru.ua // В мире // 16 января 2017 г.
В Болгарии не смогли сформировать правительство, ожидаются новые выборы
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.
Порошенко поблагодарил за сотрудничество Плевнелиева, который завершает своё президентство в Болгарии
// NEWSru.ua // Украина // 9 декабря 2016 г.
Эксперты сравнили зависимость Болгарии от России с "захватом страны"
// NEWSru.ua // В мире // 22 ноября 2016 г.
Парламент Болгарии одобрил отставку правительства
// NEWSru.ua // В мире // 16 ноября 2016 г.