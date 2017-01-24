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Новый президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы
время публикации: 24 января 2017 г., 22:48
последнее обновление: 24 января 2017 г., 22:48
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Новоизбранный президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске с 27 января Народного собрания (парламент). Новые парламентские выборы назначены на 26 марта

Новоизбранный президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске с 27 января Народного собрания (парламент). Новые парламентские выборы назначены на 26 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Болгарии, передает во вторник 24 января "Укринформ".

"Глава государства подписал указ о роспуске с 27 января 43 Народного собрания и о проведении 26 марта нынешнего года досрочных парламентских выборов", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что другим своим указом Радев назначил Огняна Стефана Герджикова руководителем служебного правительства, которое будет работать до проведения досрочных парламентских выборов и утверждения нового правительства страны.

Отметим, во втором туре президентских выборов в Болгарии победу одержал независимый кандидат, генерал-майор в отставке, бывший главнокомандующий ВВС Болгарии Румен Радев.

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