Премьер Нидерландов обратился к беженцам: ведите себя прилично или уезжайте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте за полтора месяца до парламентских выборов заявил, что никто не держит в Нидерландах людей, не разделяющих ценности страны. Об этом сообщает BBC-Russian.

"Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - заявил Рютте, добавив, что голландцам не нравится, когда люди, вроде бы приехавшие к ним в страну в поисках свободы, попирают основополагающие принципы этой свободы.

Местные политологи считают, что за счет столь резкого выпада в адрес мигрантов и беженцев Рютте надеется перед выборами укрепить позиции своей "Народной партии за свободу и демократию".

Сейчас в опросах партия Рютте идет наравне с резко набравшей за последние месяцы популярность антимигрантской "Партией свободы" под руководством Герта Вилдерса, который сам некогда состоял в "Народной партии".

Политологи отмечают, что впервые за долгие годы главной темой предвыборной кампании стали не финансовая политика правительства и экономические перспективы, а национальный вопрос.

Напомним, парламентские выборы в Нидерландах запланированы на 15 марта. Хотя рейтинги партий Рютте и Вилдерса пока близки, отмечается, что последнему даже в случае победы вряд ли удастся сформировать правительство, так как мало кто согласится вступить с ним в коалицию.

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