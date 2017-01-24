В США утвердили главой ЦРУ Майкла Помпео, а госсекретарём - Рекса Тиллерсона

Сенат Конгресса США на заседании в понедельник вечером утвердил конгрессмена от штата Канзас Майкла Помпео новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). За кандидатуру предложенного президентом США Дональдом Трампом Помпео проголосовали 66 сенаторов, 32 высказались против.

Комитет сената США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря



Вице-президент США Майкл Пенс после голосования привел к присяге нового главу ЦРУ, передает АР. Пенс отметил, что Помпео обладает "богатым опытом и характером" и будет руководить "лучшим ведомством, занимающимся сбором информации, которое мир когда-либо видел".

Между тем мнения в Демократической партии насчет Помпео разошлись. Как отметила член специального комитета Сената по разведке Дайэнн Файнстайн, новый глава ЦРУ "обязался следовать закону о (запрете) пыток, пообещал представить объективный анализ выполнения Ираном ядерного соглашения". В то же время ее однопартиец сенатор Рон Уайден назвал Помпео "неподходящим человеком для этой работы", передает ТАСС. По словам Уйдена, Помпео "одобряет агрессивные методы, которые могут в корне подорвать права и свободы нашего народа, не укрепив его безопасность".

Ранее на слушаниях в комитете по разведке, где рассматривалась его кандидатура, Помпео заявил, что Россия агрессивно восстанавливает свои позиции в мире. Он обвинил РФ во вторжении и оккупации Украины, а также в том, что она угрожает Европе и "почти ничего не делает" для содействия разгрому террористической группировки "Исламское государство".

В то же время Помпео поддержал запрет на использование пыток, предусмотренный действующим американским законодательством. В своей работе на новом посту он также обещал опираться на факты. В должности главы ЦРУ Помпео сменил Джона Бреннана.

Комитет сената США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря



Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру экс-главы нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. Об этом сообщает Би-Би-Си.

В ходе голосования мнения сенаторов, входящих в комитет, разделились по партийной принадлежности: 11 республиканцев проголосовали за Тиллерсона, 10 сенаторов от Демократической партии - против.

Теперь для вступления в должность Тиллерсону необходимо заручиться поддержкой всей палаты, то есть получить минимум 51 голос из 100. Республиканцы имеют в сенате большинство в 52 голоса. Несколько влиятельных республиканцев, в том числе сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, ранее критиковали кандидатуру Тиллерсона, но в итоге решили поддержать ее.

"Несмотря на свои замечания, я поддержу назначение Тиллерсона в комитете и на пленарном голосовании в сенате", - сказал Рубио.

Сенатор-демократ Бен Кардин, глава демократического меньшинства в кабинете по иностранным делам, ранее отмечал, что не будет голосовать за Тиллерсона по той причине, что его ориентация на бизнес может негативно сказаться на его работе в качестве госсекретаря.

Также Кардин был недоволен позицией Тиллерсона в отношении России. Голосование по кандидатуре Тиллерсона на пленарном заседании ожидается не ранее будущей недели, даже если исход его практически предрешен.

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