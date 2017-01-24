Милиционер из Беларуси раскрыл канал вербовки боевиков в ОРДО. Его за это арестовали

Лейтенанта МВД Республики Беларусь Михаила Куцко из областного центра Гродно в понедельник, 23 января 2017 года, арестовали по статье "Получение взятки" (статья 430 уголовного кодекса), сейчас он находится под стражей в гродненской тюрьме № 1 на улице Кирова. Еще в сентябре, предчувствуя опасность, милиционер записал видео, где рассказал свою историю, передает вещающий из Польши белорусский оппозиционный телеканал "Белсат".

Куцко утверждает, что на службу в милицию пошел "по глубоким убеждениям". Служил в управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Ленинского РОВД Гродно. Имеет многочисленные грамоты и награды за раскрытие преступлений, связанных с распространением порнографии, педофилией и продажей людей.

"От моих агентов я получил информацию, что офицер пограничного комитета В/Ч 2141 имеет выход на незаконные воинские формирования оккупированного Донецка, - рассказывает в видеозаписи Куцко. - По словам моего информатора, офицер С. может свести с соответствующими людьми для найма в военные формирования ОРДО. Я срочно докладываю эти сведения своему руководству ...Я не знаю, на какой должности работает этот офицер. Может он руководитель заставы и парней, которые оканчивают службу, готовит на войну, а если он замполит или оперуполномоченный, тогда вообще он может вербовать солдат на компромате и отправлять на войну за ОРДО. Как минимум КГБ должно было это проверить".

По словам Михаила, материал по данному делу зарегистрировали в единой книге РОВД Ленинского района Гродно. Михал готовит документы, чтобы в соответствии с инструкцией передать их в КГБ. Через несколько часов глава криминальной милиции звонит с телефона исполняющего обязанности руководителя отдела наркоконтроля и дает приказ о деле забыть, мол "там уже все согласовано". Однако Михаил все же решает донести информацию до Комитета Государственной Безопасности, на что его непосредственное руководство грозит увольнением.