МИД Польши рассекретило документ об отказе от проукраинского курса

МИД Польши обнародовало секретный документ 2008-го года, который, по словам главы внешнеполитического ведомства страны "был началом перехода правительства Дональда Туска от проукраинской внешней политики к политике пророссийской". Об этом сообщает РАР.
В документе от 4 марта 2008-го года, в частности, говорится, что "возможности для экспансии России в политическом и экономическом, а тем более военного - весьма ограничены; они сталкиваются с серьезными препятствиями в странах СНГ, таких как Украина или Грузия".
Агентство отмечает, что документ "Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины" был засекречен.
Подписал его тогдашний директор Восточного Департамента МИД Польши Ярослав Браткевич, эти тезисы были доведены до сведения четырех человек, в том числе и тогдашнего министра иностранных дел Радослава Сикорского.
Ограничения по секретности документа были сняты в октябре 2015 года.
"Эти тезисы стали началом отказа от проукраинской политики в пользу политики пророссийской. Авторы не имели иллюзий относительно успеха, но признали, что "пророссийскость" должна стать своеобразным инструментом, трюком для Запада, хотели таким образом улучшить свою репутацию на Западе", – так прокомментировал документ в беседе с РАР Витольд Ващиковский.
По его словам, именно в тот момент во внешней политике Польши произошел "отход от политики Гедройца, хотя сегодня в этом обвиняется нынешнее правительство".
Ващиковский подчеркивает, что "тезисы наполнены перекручиваниями и ошибочными оценками".
"Авторы документа утверждают, что современная Россия не руководствуется мессианистической идеологией или иной идеологией такого типа ... Это крайне ошибочный тезис, ведь Россия уже в то время руководствовалась такой идеологией, руководствуется и сегодня, основой ее является концепция Александра Дугина о создании так называемого "русского мира", – подчеркивает глава польского МИД.
Также Ващиковский отметил, что авторы документа "маргинализируют Украину, в то время как Россию считают страной, которая не является угрозой, а является источником сырья, и хочет сотрудничества".
Глава МИД отметил, что "полностью неверный тезис о том, польско-украинские отношения неважные и мелкие, такие, что основываются на личных отношениях, например, Александра Квасьневского и Леонида Кучмы".
"Это просто невежество, ведь уже тогда эти отношения были очень развиты, например, в плоскости военного сотрудничества", – добавил Ващиковский.
"Абсолютно ошибочным тезисом является то, что Россия не будет готова рискнуть столкнуться с объединенной Европой и Западом, уже через несколько месяцев мы имели Грузию, а теперь уже есть три года войны в Украине", - подчеркнул он.
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