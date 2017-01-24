 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Вторник, 24 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Лавина в Италии: количество жертв увеличилось до 14 человек
время публикации: 14:47
последнее обновление: 14:49
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Спасатели извлекли еще несколько тел с накрытого лавиной отеля Rigopiano в итальянском городе Фариндола, поэтому сейчас число погибших достигло 14 человек

Спасатели извлекли еще несколько тел с накрытого лавиной отеля Rigopiano в итальянском городе Фариндола, поэтому сейчас число погибших достигло 14 человек. Об этом сообщает Reuters.

"Число погибших составляет 14 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели достали 12 тел.

Как известно, одиннадцать человек удалось спасти.

Отмечается, что прокуратура соседнего города Пескара открыла расследование в связи с инцидентом.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду 18 января и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.

facebook

Cсылки по теме:

В результате схода лавины на отель в Италии число погибших возросло до 5 человек
// NEWSru.ua // В мире // 21 января 2017 г.

В Италии нашли шестерых выживших в разрушенном лавиной отеле
// NEWSru.ua // В мире // 20 января 2017 г.

Сход лавины в итальянском Фариндоле: спасатели нашли четырёх погибших
// NEWSru.ua // В мире // 19 января 2017 г.

Из отеля в Италии, накрытого снежной лавиной, достали первых погибших. МИД: украинцев там не было
// NEWSru.ua // В мире // 19 января 2017 г.

В центральной Италии произошло очередное землетрясение магнитудой 4,8
// NEWSru.ua // В мире // 3 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 17:56
 Состоялась презентация "Общественного телевидения"
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 24 января 2017 г.  

Последняя новость – 17:56

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017