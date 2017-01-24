Лавина в Италии: количество жертв увеличилось до 14 человек

Спасатели извлекли еще несколько тел с накрытого лавиной отеля Rigopiano в итальянском городе Фариндола, поэтому сейчас число погибших достигло 14 человек. Об этом сообщает Reuters.

"Число погибших составляет 14 человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели достали 12 тел.

Как известно, одиннадцать человек удалось спасти.

Отмечается, что прокуратура соседнего города Пескара открыла расследование в связи с инцидентом.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду 18 января и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.

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