После заявлений Трампа Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ

Средства массовой информации Гонконга и Тайваня сообщили о появлении в открытом доступе фотографий межконтинентальных баллистических ракет "Дунфэн-41", размещенных в провинции Хэйлунцзян неподалеку от границы с Россией. Военные аналитики полагают, что это второй ракетный комплекс, вставший на вооружение стратегической ракетной бригады и он развернут на северо-востоке Китая, пишет NEWSru.com со ссылкой на китайский ресурс The Global Times.

"Дунфэн-41" - разработанная в КНР ядерная твердотопливная ракета с радиусом поражения, по разным данным, от 12 до 14 тысяч километров. Оснащена разделяющейся головной частью, которая включает 10 ядерных блоков индивидуального наведения. Ракета способна достичь побережья США за полчаса.

Как отмечает китайское издание, по мнению аналитиков, утечка фотографий "Дунфэн-41" произошла неслучайно и она связана с реакцией Пекина на заявления президента США Дональда Трампа в адрес Китая.

"Ядерный потенциал Китая должен быть настолько сильным, чтобы ни одна страна не осмеливалась начать военное столкновение с Китаем ни при каких обстоятельствах, и таким, чтобы Китай мог нанести ответный удар против тех, кто устраивает военные провокации. Военное столкновение с США - это последнее, чего хочет Китай, но ядерный арсенал Китая должен быть в состоянии сдерживать США", - пишет The Global Times.

В статье отмечается, что "США не проявили достаточного уважения к военной мощи Китая", а командование Азиатско-Тихоокеанских военных сил США регулярно поигрывает мускулами и демонстрирует высокомерие. В таких условиях "Китай должен обеспечить уровень стратегической военной силы, которая заставит проявлять уважение".

Как сообщал сайт DWNews, предполагается, что Китай завершил испытания "Дунфэн-41" 15 января. После этого гонконгские СМИ сообщили о перемещении ракетных пусковых установок неподалеку города Дацин в провинции Хэйлунцзян. За две недели до этого ракетный комплекс был случайно снят на видео автолюбителем. Defence Blog, сообщая о перемещении баллистической ракеты, напомнил, что "Дунфэн-41" называют "убийцей США".

Напомним, американский президент Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, в прошлом месяце провел телефонные переговоры с президентом Тайваня Цай Инвэнем. До этого момента Вашингтон почти 40 лет придерживался политики признания "одного Китая". Действия Трампа вызвали резкую негативную реакцию Пекина.

В списке первоочередных дел нового американского президента, по данным его пресс-службы, значится официальное обвинение Китая в валютном манипулировании.

В понедельник, 23 января, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своем выступлении на брифинге заявил о намерении администрации Соединенных Штатов предпринимать шаги, чтобы сорвать планы Китая по расширению его влияния в Южно-Китайском море.

Ранее Рекс Тиллерсон, предложенный Трампом на пост госсекретаря, сравнил действия Китая, претендующего на несколько островов в Южно-Китайском море, с действиями России в Крыму, напоминает The Guardian. Тиллерсон подтвердил намерения Белого дома дать Пекину "четкий сигнал", что США "не позволят" Китаю осуществить свои намерения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о размещении китайских ракет неподалеку от российский границы, заявил, что Кремль не рассматривает военное строительство в КНР в качестве угрозы безопасности.

"Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

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