Верховный суд Великобритании не разрешил начать переговоры о Brexit без согласия парламента

Парламент Великобритании должен проголосовать за решение о предоставлении разрешения правительству начать процесс выхода страны из Европейского Союза.

Такое решение принял Верховный суд Великобритании во вторник, сообщает ВВС.

За решение, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали восемь из 11 верховных судей.

Решение означает, что премьер-министр Тереза Мэй не может начать переговоры с ЕС, пока британские депутаты не дадут на это согласия, хотя ожидается, что это произойдет до 31 марта - это срок, определенный правительством.

Однако суд постановил, что отдельное согласие парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не требуется.

В свою очередь лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что попросит своих депутатов в парламенте не препятствовать одобрению решения по выводу страны из ЕС, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британские СМИ.

Корбин, объясняя свою позицию, подчеркнул, что его партия "совершенно ясно" дала понять, что уважает результаты референдума, на котором большинство британских подданных высказались за Brexit.

Тем не менее, как отмечается в сообщениях, некоторые депутаты-лейбористы все же обдумывают возможность того, чтобы проголосовать против Brexit.

Газета Daily Express отмечает, что, по ее данным, парламент может провести голосование по вопросу о Brexit уже на следующей неделе. Предполагается, что в правительстве уже подготовили законопроект, который, в случае одобрения, даст возможность Лондону приступить к переговорам с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщалось, 3 ноября 2016 года Высокий суд в Лондоне постановил, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй должна получить согласие парламента перед тем, как начинать переговоры о выходе страны из состава ЕС. В ответ правительство страны подало апелляцию на это решение в Верховный суд и заверило европейских партнеров, что постановление Высокого суда в Лондоне не повлияет на процесс выхода Великобритании из ЕС, который Лондон обещает начать в марте 2017 года.

В случае, если правительство проиграет апелляцию и ему придется получать согласие парламента, это может привести к задержанию начала переговоров, но не остановит выход Британии из ЕС.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет затягивать начало процесса выхода из Европейского Союза, предполагая, что правительство официально начнет процедуру выхода из ЕС до мая следующего года. В свою очередь премьер Британии Тереза Мэй заявила, что процесс выхода страны из Евросоюза начнется не позднее конца марта 2017 года.

Проведение повторного голосования в парламенте Великобритании по выходу страны из Европейского Союза было бы неприемлемым. Об этом заявил представитель британского премьер-министра.

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