Асад не прекратит наступление на Дамаск. Турция, Иран и РФ говорят, что военного решения конфликта нет

Турция, Россия и Иран признали суверенитет и территориальную целостность Сирии и заявили, что военного решения конфликта в арабской стране не существует.

Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на заявление, которое зачитал в присутствии трех сторон министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Сирия заявила в Астане, что наступление на Дамаск не прекратит



В документе говорится, что делегации трех стран поддерживают начало переговоров между правительством Сирийской Арабской Республики и вооруженной оппозицией в Астане 23-24 января.

Стороны убеждены, что "военного решения данному вопросу нет, и он может быть решен только политическим процессом на основании реализации резолюции СБ ООН во всей полноте". В частности, она предусматривает конкретные шаги и ответственность сторон по консолидации режима прекращения огня, вклад в минимизацию и сокращение насилия, построение доверия и обеспечение сдерживаемого гуманитарного доступа, а также защиту движения гражданских лиц в Сирии.

"Было решено создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствием провокаций и другими вопросами. Мы подтверждаем свою определенность продолжать борьбу против ДАИШ ("ИГИЛ") и отделить их от другой части вооруженной оппозиции", - зачитал Абдрахманов.

Отметим, ранее сегодня вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара после освобождения от террористов ИГИЛ города Эль-Баб и других территорий на севере Сирии не собирается передавать их правительству Дамаска. "Турция с самого начала заявляла, что в рамках операции "Щит Евфрата" поставлена четкая цель - обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления", - сказал он.

Сирия заявила в Астане, что наступление на Дамаск не прекратит



Наступление правительственных войск в районе близ Дамаска продолжится, несмотря на обещание соблюдать режим прекращения огня.

Об этом заявил глава сирийской правительственной делегации на мирных переговорах в Астане – постоянный представитель Сирии при ООН Башар Аль-Джафари, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Associated Press.

По его словам, наступление правительственных войск и сил союзников будет продолжаться, потому что "террористические группы" контролируют основной источник поставки воды в столицу Дамаска.

Он заявил, что группы, связанные с "Аль-Каидой", используют воду как оружие.

Однако представители сирийских повстанцев отрицают присутствие в этом районе людей, связанных с "Аль-Каидой".

Сообщается, что они просили включить этот район в соглашение о прекращении огня.

Как сообщалось, 23 января в Астане начались двухдневные переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии. Первый день переговоров прошел в достаточно напряженной атмосфере: глава правительственной делегации и представитель Сирии в ООН Башар Джафари назвал повстанческих переговорщиков "террористами", а представители повстанцев сравнили сирийскую правительственную армию с боевиками "Исламского государства" и предупредили, что возобновят боевые действия в случае провала переговоров.

Переговоры в Астане - попытка перезапустить мирный диалог по Сирии после перемирия, объявленного там с 30 декабря. Введение режима прекращения огня было согласовано с Турцией и Ираном. Оно не касается террористических группировок, действующих на территории Сирии, во главе с "Исламским государством".

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