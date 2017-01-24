Анкара не намерена передавать Дамаску территории, освобождённые от ИГИЛ. США получили новую военную базу в Курдистане

Анкара после освобождения от террористов ИГИЛ города Эль-Баб и других территорий на севере Сирии не собирается передавать их правительству Дамаска, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

США получили новую военную базу в Сирийском Курдистане



"Турция с самого начала заявляла, что в рамках опреации "Щит Евфрата" поставлена четкая цель - обеспечить национальную безопасность страны. Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления", - сказал вице-премьер в ходе круглого стола в информационном агентстве "Анадолу".

Целью операции "Щит Евфрата", в том числе, шагов по освобождению города Эль-Баб от террористов ИГИЛ, вовсе не является передача территорий на севере Сирии под контроль режима Башара Асада, подчеркнул Кутулмуш, слова которого приводит агентство.

Турция при поддержке умеренной сирийской оппозиции начала операцию "Щит Евфрата" летом прошлого года с целью очистить приграничные районы Сирии от террористов ИГИЛ. В настоящее время турецкие военные и отряды оппозиции проводят операцию по освобождению от боевиков ИГИЛ города Эль-Баб.

Говоря об участии международной коалиции, возглавляемой США, в операции по освобождению Эль-Баб от террористов, Куртулмуш сказал: "К сожалению, международная коалиция не оказала должной поддержки ходу операции. Не стоит скрывать тот факт, что Турция и сегодня не получает поддержки коалиции".

Вице-премьер Турции отметил, что администрация Барака Обамы и силы международной коалиции с самого начала не имели никакого плана по урегулированию конфликта в Сирии.

"Надеемся, что новая администрация Дональда Трампа поддержит процессы, отвечающие интересам народов Сирии и Ирака", - сказал Куртулмуш.

США получили новую военную базу в Сирийском Курдистане



У США появилась новая военная база на территории Сирийского Курдистана. Предполагается, что это позволит американским военным активизировать поддержку местных сил в борьбе против ИГИЛ

Курдское издание BasNews со ссылкой на источник в Демократических силах Сирии сообщает, что большая группа хорошо оснащенных войск специального назначения США прибыла на базу Тель Бидр к северо-западу от города Эль-Хасака.

Американские военные прибыли на военную базу после того, как курдские силовики покинули Тель Бидр, забрав с собой военную технику. Всего, как сообщается, на базе разместились 800 американских спецназовцев и военных инструкторов. Их прибытие является частью плана возглавляемой США коалиции по наступлению на сирийский город Дайн-эз-Заур, занятый исламистами. Также они будут оказывать поддержку курдским силам при продвижении к Ракке.

Как напоминает издание, ранее США создали целый ряд военных баз в Сирийском Курдистане, в том числе в Кобани, Айн Исе, Мейлане и Рейф-Хасаке.

На прошлой неделе, пишет BasNews, генеральный секретарь министерства пешмерга Джабар Явар заявил, что в 2017 году Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать курдские военизированные формирования. Британские, канадские и немецкие военные советники также находятся в Курдистане и работают вместе с пешмерга.

На данный момент обучение при поддержке сил коалиции прошли 18 тысяч курдских военных, пешмерга получают вооружение и военную технику.

На прошлой неделе в Давосе президент Курдистана Барзани заявил, что ожидает от администрации Дональда Трампа дальнейшей военной поддержки. Барзани заверил, что Курдистан будет поддерживать хорошие отношения с Вашингтоном и надеяться на радикальные изменения американской политики в Ираке.

Что касается Сирийского Курдистана, Барзани выразил надежду на восстановление мира в регионе и возвращение 3000 беженцев в свои дома.

Турецкое издание Daily Sabah, комментируя последнюю информацию о военном сотрудничестве американцев и курдов, отмечает, что с 2013 года Эль-Хасака находилась под контролем Демократических сил Сирии, которые являются ответвлением Рабочей партии Курдистана, объявленной в Турции террористической организацией. Анкара неоднократно заявляла, что одна террористическая группировка не может быть использована для борьбы с другой террористической группировкой. А усиление курдских вооруженных формирований в Турции воспринимают как угрозу национальной безопасности.

Cсылки по теме: