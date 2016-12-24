В Сербии умерла стюардесса, выжившая в авиакатастрофе при падении с 10 тысяч метров

В Белграде умерла сербская бортпроводница Весна Вулович - обладательница рекорда Гиннеса как человек, выживший в свободном падении с самой большой высоты - свыше 10 тысяч метров. Тело в ее квартире обнаружил брат после того, как она несколько дней не отвечала на звонки, передает РТС.

Вулович не имела детей и, будучи разведенной задолго до выхода на пенсию в 1991 году, жила одна в квартире в центре Белграда.

Авикатастрофа, сделавшая Вулович знаменитой, произошла в 1972 году. Самолет McDonnell Douglas DC-9 с 28 людьми на борту развалился на высоте 10160 метров над территорией Чехословакии. Причиной считается взрыв в багажном отсеке, организованный хорватскими ультранационалистами. 22-летняя Вулович, попавшая на рейс в качестве бортпроводницы-стажера, стала единственной выжившей. Ее обнаружили местные крестьяне. Она получила многочисленные переломы, несколько дней провела в коме, а в целом процесс восстановления занял около полутора лет.

Вулович заявляла, что у нее не появился страх полетов, так как момента катастрофы она не помнит. После восстановления она продолжила работать в своей авиакомпании JAT на административной должности.

Документ о вхождении в Книгу рекордов Гиннесса Вулович в 1985 году вручил Пол Маккартни.

Напомним, в ноябре в Колумбии разбился самолет, на борту которого находился 81 человек, в том числе члены команды бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" и 22 журналиста, сопровождавших спортивную делегацию. Как сообщили власти страны, в авиакатастрофе выжили пять человек, остальные погибли.

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