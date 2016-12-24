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Трамп поддержал слова Путина о проигрыше Клинтон
время публикации: 20:54
последнее обновление: 20:54
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Трамп поддержал слова Путина о проигрыше Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп согласился с мнением главы РФ Владимира Путина, что демократы и проигравшая выборы Хиллари Клинтон ищут виновных вместо того, чтобы достойно принять поражение в президентских выборах. Об этом он сообщил в Twitter.

"Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Это точно!" − написал Трамп.

Напомним, 23 декабря Путин сказал, что действующая администрация США выстраивает свою позицию по выборам на поиске виновников на стороне.

"Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, просто, ну как это сказать? Это унижает их собственное достоинство. Нужно уметь и проигрывать достойно", − сказал российский президент.

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Суббота, 24 декабря 2016 г.  

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