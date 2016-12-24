В США начали традиционное "отслеживание" новогоднего турне Санта-Клауса

ПВО США в субботу, 24 декабря, начали "отслеживать" новогоднее турне Санта-Клауса: этим по традиции занимается NORAD - Объединенное командование ПВО Северной Америки. Все детали о вояже Санты NORAD публикует на специальном сайте, сочетающем новогодние и армейские элементы.
В этом году Санта начал турне с раздачи подарков детям на Дальнем Востоке. Первым населенным пунктом, где остановились сани с подарками, стало национальное эскимосское село в Чукотском АО Новое Чаплино.
По данным NORAD, Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе в субботу. С армейской точностью NORAD утверждает, что длина его саней, запряженных девятью оленями, составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина - 40 палочек или 80 конфет. Вес саней при взлете - 75 тысяч леденцов. Вес Санты составляет 117 кг, подарков - десятки тонн.
В том же новогодне-армейском духе выдержаны и другие страницы сайта. Например, в деревне Санты, помимо прочего, расположена штаб-квартира NORAD. В кинотеатре там показывают фильмы про Рождество и деятельность ПВО. А в рождественской лавке можно купить официальные сертификаты "наблюдателя Санты" и одежду с символикой NORAD.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. В телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО.
В настоящее время, чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители над США и Канадой и специальные "Санта-камеры". Ориентиром для радаров служит красный нос оленя Рудольфа.
Отметим, разработчики из компании Land Rover вместе с представителями архитектурной фирмы LUMO из Дании умудрились засунуть в багажник внедорожника Discovery Sport двухместный жилой домик Санта-Клауса площадью 3,5 квадратных метра вместе с полочками, дверями и окнами.
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