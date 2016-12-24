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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 24 декабря 2016 г.
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США распространили "закон Магнитского" на весь мир
время публикации: 11:59
последнее обновление: 12:26
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В рамках подписанного президентом США Бараком Обамой законопроекта по оборонной политике и бюджету на 2017 год в силу вступит и "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского"

В рамках подписанного президентом США Бараком Обамой законопроекта по оборонной политике и бюджету на 2017 год в силу вступит и "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", передает "Интерфакс-Украина".

Он предусматривает возможность введения американских санкций в отношении граждан любого иностранного государства за грубые нарушения прав человека и коррупцию. Закон может быть применен и в отношении официальных лиц.

Решение о введении ограничительных мер будет принимать президент. Среди возможных санкций - запрет на въезд в США и заморозка активов.

При рассмотрении законопроекта в конгрессе обсуждалось предложение переименовать его в "Глобальный акт о правах человека", исключив из названия имя Сергея Магнитского, так как закон не имеет отношения непосредственно к России или к скончавшемуся в московском СИЗО юристу Магнитскому.

Отметим, 1 февраля США добавили пять человек в "список Магнитского".

"Список Магнитского" представляет собой перечень российских чиновников, связанных с делом компании Hermitage Capital Management и смертью российского юриста Сергея Магнитского, который погиб в тюрьме.

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Суббота, 24 декабря 2016 г.  

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