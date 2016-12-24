В Южной Корее девятую субботу подряд прошла антипрезидентская акция

В Южной Корее девятую субботу подряд прошла многочисленная акция против президента.

Сегодня около 250 тыс. человек вышли на улицы Южной Кореи с очередной акцией протеста против президента страны Пак Кын Хе, передает РИА "Новости".

Протестующие требуют от Конституционного суда как можно скорее вынести решение об импичменте Пак Кын Хе. Акция протеста прошла без инцидентов.

Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как стало известно, что приближенная Пак Кын Хе Цой Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.

Кроме этого, Цой Сун Силь обвиняют в переводе пожертвований, полученных по принуждению от крупных компаний вроде Samsung, в НКО, созданные для нужд Цой Сун Силь.

Пак Кын Хе уже принесла в связи с этим публичные извинения и признала, что на начальном этапе своего президентства иногда советовалась с Цой при подготовке выступлений. Однако президент отказалась уйти в отставку, из-за чего десятки тысяч корейцев вышли на демонстрации. Протесты длятся уже около месяца. СМИ отмечают, что последний раз Южная Корея сталкивалась с подобными массовыми демонстрациями еще в 1980-х годах.

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