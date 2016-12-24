СБ ООН принял резолюцию о запрете строительства израильских поселений, Израиль отказываетcя ее выполнять

В пятницу, 23 декабря, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений "на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим".

Израиль отвергает резолюцию СБ ООН



Как передает Центр новостей ООН, вопреки ожиданиям, США не воспользовались правом вето, а лишь воздержались.

В нынешней резолюции говорится о том, что создание Израилем поселений на палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее авторы заявляют, что "поселенческая деятельность" является одним из главных препятствий на пути к урегулированию конфликта на основе принципа сосуществования двух государств.

Члены СБ ООН заявили, что не будут признавать никаких изменений границ, существовавших на момент 4 июня 1967 года, включая Восточный Иерусалим. Исключение может быть сделано только в случае договоренности сторон на этот счет.

СБ ООН потребовал, чтобы Израиль немедленно полностью прекратил поселенческую деятельность и выполнял свои юридические обязательства в этом отношении.

"Совет призывает незамедлительно предпринять позитивные шаги для того, чтобы обратить вспять негативные тенденции на местах, ставящие под угрозу возможность урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств", - сказано в сообщении.

Члены СБ ООН также потребовали сделать все возможное для предотвращения любых провокаций и актов насилия в отношении гражданских лиц, включая акты террора. "Ко всем государствам обращен призыв проводить различие между территорией Государства Израиль и территориями, оккупированными с 1967 года", - пишет Центр новостей ООН.

Члены Совета Безопасности уполномочили Генерального секретаря ООН каждые три месяца докладывать об осуществлении принятой резолюции. Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Раньше США блокировали любые подобные проекты.

Израиль отвергает резолюцию СБ ООН



Израиль отказался выполнять принятую резолюцию Совета безопасности ООН, запрещающую строить новые еврейские поселения на палестинских территориях.

Об этом говорится в официальном сообщении правительства страны, передает издание Jerusalem Post.

"Израиль отвергает антиизраильскую резолюцию", - сказано в сообщении.

"Администрация Барака Обамы не только не защитила Израиль, но и договорилась с ООН за его спиной", - подчеркивается в заявлении, где резолюция названа "постыдной".

"Израиль намерен дальше работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и всеми нашими друзьями в Конгрессе, чтобы избежать негативных последствий этой абсурдной резолюции", - говорится в документе, изданном правительством Беньямина Нетаньяху.

Напомним, в октябре израильский комитет UNESCO, возглавляемый министром просвещения Нафтали Беннетом, прекратил сотрудничество с этой организацией. Причиной стало решение исполкома UNESCO принять резолюцию, отрицающую связь еврейского народа с Храмовой горой.

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