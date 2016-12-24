Новоизбранный президент Молдовы принял присягу и обязался сохранять нейтралитет страны

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Новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон во время инаугурации призвал к единству в стране и обязался сохранять нейтралитет Молдовы.
Как сообщает Радио Свобода, в пятницу, 23 декабря, Додон принял присягу президента Молдовы. Торжественная церемония состоялась в государственном дворце в Кишиневе с участием представителей из России, Белоруссии, Венгрии и других стран.
Новоизбранный президент обратился к тысячам несогласных с результатами выборов людей, которые собрались у дворца перед началом инаугурации, и пообещал, что будет президентом всех молдаван.
"Объединение обоих берегов реки Днестр является главной целью моего пребывания на посту. Я хотел бы обратиться к тем, кто голосовал за другие партии: давайте спускаться с баррикад и объединяться ради лучшего будущего всех нас – молдаван, русских, украинцев, гагаузов и всех граждан в единую страну", – заявил Додон.
Он сообщил, что в ближайших планах президента - визит в Москву, а затем в Брюссель.
"Мы будем строить мосты на Восток и на Запад", – подчеркнул Додон.
Напомним, 13 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, в котором победил лидер Партии социалистов Игорь Додон. За него проголосовали 52,27% избирателей. Его оппонент - кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду набрала 47,73% голосов.
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