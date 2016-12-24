В Тунисе арестовали родственников Аниса Амри по подозрению в терроризме

В Тунисе арестовали трех родственников Аниса Амри - убитого в Милане вероятного водителя грузовика, давившего людей на рождественской ярмарке в Берлине. Как сообщает Yahoo со ссылкой на AFP, среди задержанных - племянник Амри и еще два человека, "связанных" с ним.
Информацию о задержании подтвердило МВД Туниса. Задержанным от 18 до 27 лет. Племянник Амри, имя которого не называется, признался в том, что накануне теракта в Берлине Амри связывался с ним с помощью мессенджера Telegram, посылал ему деньги и просил присоединиться к "Исламскому государству".
Племянник сообщил, что Амри называл себя "принцем" базирующейся в Германии группы джихадистов под названием "бригада Абу аль-Валаа".
Напомним, 19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел именно Амри, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 были ранены.
После нападения Амри удалось скрыться. Он был убит в пятницу, 23 декабря, полицейскими в Милане.
Также была опубликована видеозапись, на которой Амри присягает на верность "Исламскому государству". Тунисец заявил о планах отомстить за мусульман, погибших от авиаударов.
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