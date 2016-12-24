Под Алеппо возобновились авиаудары по позициям повстанцев, Дамаск остался без воды

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в пятницу, 23 декабря, впервые с момента начала эвакуации повстанцев и мирных жителей из Алеппо, возобновились воздушные удары в удерживаемых повстанцами районах сельской местности недалеко от города.

Об этом пишет Reuters.

Сирийские повстанцы оставили Дамаск без воды



Удары пришлись на запад, на северо-запад и на юг от Алеппо, которое сирийское правительство отбило у повстанцев. Сирийский центр пока что не имеет никакой информации о жертвах.

Президент Сирии Башар аль-Асад поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он был "партнером" в захвате Алеппо у повстанцев. Об этом заявили в администрации президента Сирии.

Двое лидеров по телефону обсуждали дальнейшую судьбу Сирии после почти 6 лет войны. В ходе беседы Асад поблагодарил Путина и заявил, что захват Алеппо открывает двери для политического процесса.

Как сообщалось, второй по величине город Сирии Алеппо полностью вернулось под контроль правительства. Возвращение контроля над Алеппо является крупнейшей победой сирийского правительства за весь шестилетний период войны. Алеппо было разделено между силами правительства и повстанцами с 2012 года.

Как сообщалось, 22 декабря правительство Сирии заявило о полном восстановлении контроля над Алеппо, откуда повстанцы, которые удерживали город в течение более четырех лет, вынуждены были выйти в смежные с городом районы, которые до сих пор находятся под контролем оппозиции.

Сирийские повстанцы оставили Дамаск без воды



В Дамаске власти прекратили забор свежей воды из городского водопровода на несколько дней после того, как повстанцы загрязнили его дизельным топливом.

Сейчас потребности огромного города обеспечиваются из резервных источников.

Источник аль-Фиджа, из которого идет вода в Дамаск, находится в контролируемой повстанцами долине Вади Барада на северо-западе от столицы в горном районе вблизи ливанской границы – говорится в сообщении.

Также сообщается, что повстанцы в долине Вади Барада отказались покинуть ее, поэтому сирийские войска начали на них наступление при поддержке российской авиации.

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