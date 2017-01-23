Хакеры взломали страницу The New York Times: сообщили о планах Путина нанести удар по США

На сломанной неизвестными хакерами странице The New York Times в Твиттере разместили сообщение о планах президента РФ Владимира Путина нанести удар по США. Информация появилась днем 22 января, пишет Украинская правда.

В частности, сообщение содержало уведомление "Срочно. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам".

Позже акааунт NYT video разместил сообщение: "Мы удалили серию твитов, опубликованных в этом аккаунте без нашего разрешения. Мы изучаем ситуацию".

Издание The Hill сообщает, что страницу NYT video могли "взломать" хакеры из команды OurMine, которые ранее распространяли слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс.

По данным СМИ, OurMine причастна к взлому страниц Marvel, Netflix и Sony Music Global. По данным издания, OurMine может взламывать Twitter-аккаунты для продвижения своей "службы аудита безопасности" - ломая страницы знаменитостей или технических руководителей, группа предлагает свои услуги.

После сообщения о планах Путина на странице NYT появилось сообщение от OurMine, которые отметили, что непричастны к взлому: "Мы заметили необычную активность (аккаунта NYT) и пере-взломали его, чтобы убедиться, что он сломаню Аккаунт было "сломан" хакерами, причастными к взлому страницы Sony Music, они имеют тот же IP".

Напомним, в 2015 году группа неизвестных хакеров взломала аккаунты нескольких американских СМИ в Twitter и распространила сообщения о начале боевых действий между Китаем и США. От лица Папы Римского киберпреступники объявили о начале Третьей мировой войны.

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