WikiLeaks объявил охоту на налоговые отчёты Трампа

Портал WikiLeaks, прославившийся на разоблачениях конфиденциальных данных, обратился к пользователям интернета с предложением отыскать налоговую отчетность нового президента США Дональда Трампа и прислать ее на сайт. Соответствующее заявление опубликовано на странице организации в Twitter, пишет NEWSru.com.

"Советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявил, что Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Присылайте ее на сайт, чтобы мы смогли это сделать за него", - говорится в сообщении.

Конуэй в воскресенье, 22 января, в интервью телеканалу ABC сказала, что Дональд Трамп не будет публиковать сведения о своих налогах. По ее словам, "людям нет дела" до данной информации, поскольку они уже проголосовали за него, передает ТАСС.

"Большинству американцев важнее, как будут выглядеть их налоговые декларации в то время, как президент Трамп возглавляет администрацию", - подчеркнула советница, имея ввиду предвыборные обещания миллиардера ослабить налоговое бремя.

Отметим, что Белому дому пришлось прокомментировать данный вопрос, поскольку петиция с призывом к Трампу опубликовать налоговую декларацию набрала необходимый минимум в 100 тысяч голосов. На данный момент число подписавшихся под документом превышает 200 тысяч человек.

Трамп ранее уже говорил, что не будет публиковать сведения о своих налогах, поскольку до них есть дело только журналистам.

В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что республиканец 18 лет не платил федеральный налог из-за того, что понес убытки почти на миллиард долларов в начале 90-х годов. Соперница Трампа в борьбе за пост президента Хиллари Клинтон, комментируя эту информацию, говорила, что магнат на самом деле является совершенно несостоятельным бизнесменом.

Сам Трамп появившуюся в прессе информацию не прокомментировал, а его адвокат заявил, что миллиардер "выплатил сотни миллионов долларов в качестве налогов на имущество, налогов с продаж и акцизных сборов, налогов на недвижимость, городских налогов, налогов штатов, налогов на рабочую силу и федеральных налогов".

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