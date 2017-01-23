Сирийские переговоры в Астане: стороны даже не говорят друг с другом напрямую - СМИ

Впервые за более чем пять лет гражданского конфликта представители сирийского правительства и повстанцев сели за один стол, чтобы вести переговоры, но атмосфера переговоров в столице Казахстана Астане – чрезвычайно напряженная, противоборствующие стороны даже не говорят друг с другом напрямую, а общаются через посредников.
Об этом в понедельник 23 января сообщает Euronews, передает УНИАН.
В Астане начинаются переговоры по Сирии без определенного формата
Глава правительственной делегации и представитель Сирии в ООН Башар Джафари назвал повстанческих переговорщиков "террористами": "Провокационный и дерзкий тон заявления главы делегации террористов – это вызов и оскорбление в адрес дипломатов, участвующих в переговорах".
В свою очередь, представители повстанцев сравнили сирийскую правительственную армию с боевиками "Исламского государства" и предупредили, что возобновят боевые действия в случае провала переговоров.
"Россия в своей роли гаранта будет успешной только тогда, когда будет способна заставить своих союзников – сирийский режим и Иран уважать прекращение огня", – отметил юридический советник Свободной армии Сирии Осама Або Заид.
Россия, наряду с Турцией и Ираном является одним из организаторов этих переговоров в столице Казахстана.
С 8 февраля переговорный процесс должен перейти под эгиду ООН.
Тем временем в самой Сирии продолжаются бои с "Исламской государством" и другими исламистскими группами. Группировки-участники конфликта, признанные террористическими, не участвуют в переговорах.
Сегодня российская авиация провела очередное бомбардировки в районе города Дейр-эз-Зор.
Как сообщалось, 23 января в Астане начались двухдневные переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии.
Переговоры в Астане - попытка перезапустить мирный диалог по Сирии после перемирия, объявленного там с 30 декабря. Введение режима прекращения огня было согласовано с Турцией и Ираном. Оно не касается террористических группировок, действующих на территории Сирии, во главе с "Исламским государством" (ИГ, ДАИШ). Накануне Минобороны рапортовало о том, что очередную атаку по позициям ИГ осуществили стратегические бомбардировщики Ту-22МЗ, вылетевшие из России.
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