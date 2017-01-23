Руководитель Косово обвиняет Россию в подготовке Сербии к новой войне на Балканах

Президент частично признанного Косово Хашим Тачи второй раз за минувшую неделю высказал опасения по поводу возможного захвата части косовских территорий. Если в прошлый раз политик говорил о намерении Сербии отрезать и оккупировать север частично признанной республики, то теперь он сообщил о попытках Белграда осуществить этот план с помощью России, передает NEWSru.com со ссылкой на интервью политика немецкому журналу Bild.

По его словам, "Россия и Сербия, возможно, затевают новый вооруженный конфликт на Балканах, причем подготовка уже идет полным ходом". "Под предлогом угрозы для безопасности сербов Сербия открыто угрожает интервенцией и оккупацией", - сказал Тачи.

Согласно утверждениям политика, эти обвинения выдуманы и "эту же стратегию Путин применял в Крыму и на востоке Украины", только "там речь шла об угрозе для русских, а здесь - для сербов". "С российской помощью Сербия пытается расколоть Косово и оккупировать часть Косово", - заявил Тачи.

Политик также обратил внимание на массивную пропагандистскую и подрывную деятельность Сербии. В частности, Тачи напомнил про скандал вокруг спецпоезда, который выехал из Белграда и направлялся в столицу сербского анклава в Косово Косовску-Митровицу без разрешения косовских властей, но был остановлен на границе. "При этом Сербия угрожает применить войска для защиты поезда, что само по себе абсурдно", - добавил Тачи.

Также руководитель Косово обвинил Сербию "в оказании нелегальной политической и финансовой помощи параллельным структурам на севере Косово вопреки всем договоренностям". "Цель непрекращающихся угроз из Белграда - не допустить интеграции сербского меньшинства в Косово", - заключил политик.

Накануне премьер-министр Сербии Александр Вучич сообщил на пресс-конференции, что во вторник, 24 января, на очередном раунде переговоров с властями Приштины в Брюсселе делегация Белграда будет представлена на наивысшем уровне. "Сербия будет представлена на наивысшем уровне, на переговоры поедет президент Томислав Николич и я как глава правительства. Предполагаем, что албанцы со своей стороны также представят свое наивысшее руководство", - заявил глава сербского правительства.

По его словам, таким образом, стороны смогут договориться о том, чтобы в Косово больше не возникала угроза применения силы и оружия, чтобы "больше не было угроз и провокаций."

Отмечается, что президент Сербии впервые станет непосредственным участником диалога с косовско-албанской администрацией.

Ранее о необходимости переговоров между Белградом и Приштиной на высоком уровне заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини.

Стоит напомнить, что на минувшей неделе Тачи объяснил, что отправленный из Белграда в Косовску-Митровицу поезд предназначался для провокации косоваров, чтобы создать предлог для военного вмешательства Сербии и аннексии северных территорий Косово. "Намерение Сербии заключалось в том, чтобы использовать этот поезд, подаренный Россией, прежде всего чтобы отрезать северную часть Косово и затем присоединить ее к Сербии. Это крымская модель", - заявил политик.

За несколько дней до этого Николич, также комментируя инцидент с поездом, пригрозил отправкой армии в Косово. "Это не наша война, но мы пошлем солдат, если сочтем это нужным для защиты наших граждан", - заявил политик. Вместе с тем Николич выразил разочарование реакцией со стороны Евросоюза и НАТО на происшествие с поездом, который пришлось остановить на границе Сербии с Косово. "Если нет свободы передвижения, о какой европейской цивилизации мы можем говорить, о чем вообще говорить с Приштиной и ЕС?" - подчеркнул сербский президент, за котором уже давно закрепилась репутация пророссийского лидера.

Поезд Белград - Косовска-Митровица был запущен Железными дорогами Сербии (Железнице Србие) 14 января 2017 года. Днем в субботу дизельный локомотив производства российского "Метровагонмаша" выехал из сербской столицы. Этот поезд должен был стать первым со времен косовского конфликта 1998-1999 годов, соединяющим Белград с отколовшейся автономией.

Особое внимание привлекло к себе оформление состава. Снаружи на нем было написано "Косово - это Сербия" на 21 языке, включая албанский. Внутри стены поезда украшены фотообоями с изображениями фресок из четырех находящихся под защитой ЮНЕСКО сербских святынь в Косово.

Тачи назвал въезд поезда из Белграда в Косово неприемлемым и призвал предотвратить его движение. В прессе появились сообщения о стянутых к границе Косово с Сербией силах косовско-албанского спецназа. В результате вечером 14 января премьер Сербии Вучич принял решение остановить поезд в сербском поселке Рашка, обвинив Косово в намерении арестовать машиниста и пассажиров.

Согласно административному делению Сербии, Косово входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. При этом фактически Косово является частично признанным государством, территория которого не контролируется Белградом. На северных территориях частично признанной республики проживает около 50 тысяч этнических сербов.

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