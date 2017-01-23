Вашингтонские правозащитники готовят иск к Трампу

Нового президента США Дональда Трампа обвиняют в нарушении Конституции. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на CNN.
Суть претензии заключается в том, что Трамп до вступления в должность не продал свои активы, хотя и отошел от руководства компанией. По словам юристов, Трамп получает доходы от своей корпорации, которая ведет дела с иностранными государствами.
Как сообщалось ранее, две американские внепартийные некоммерческие организации - Free Speech for People и RootsAction запустили кампанию за отстранение от власти президента США. Дональда Трампа обвиняют в конфликте интересов из-за того, что он сохраняет связи со своим бизнесом.
Американские правозащитники утверждают, что из-за конфликта интересов президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения, невыгодные для страны.
Петиция за импичмент Трампа, упирающая на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала почти 86 тысяч подписей.
20 января Трамп принял присягу президента в Вашингтоне и официально стал президентом США. После приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации. Согласно документу, приоритетом новой администрации США будет уничтожение террористической группировки "Исламское государство" и для этого потребуются коалиционные действия.
Также США разработают современные системы противоракетной обороны для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР.
При этом в программе отмечается, что новый президент США намерен покончить с сокращением численности вооруженных сил США.
Новая администрация подтвердила серьезность намерений бороться с угрозами кибербезопасности страны.
|
Cсылки по теме:
Трамп прокомментировал протесты: он удивлен, "почему эти люди не голосовали"
// NEWSru.ua // В мире // 22 января 2017 г.
В США стартовала масштабная кампания за импичмент Трампа. В мире проходят женские марши против него
// NEWSru.ua // В мире // 21 января 2017 г.
Команда Трампа обнародовала свою программу на ближайшие четыре года
// NEWSru.ua // В мире // 21 января 2017 г.
Оппоненты Трампа устроили массовые протесты во время торжеств в Вашингтоне: "Это только начало"
// NEWSru.ua // В мире // 20 января 2017 г.
Белый дом опубликовал первое распоряжение Трампа – о выходе США из Транстихоокеанского партнёрства
// NEWSru.ua // Экономика // 20 января 2017 г.
Трамп принял присягу и стал президентом США. Заявил, что возвращает власть народу
// NEWSru.ua // В мире // 20 января 2017 г.
Политологи о Трампе: последствия могут быть катастрофическими, а темой Крыма он спекулирует
// NEWSru.ua // Украина // 1 августа 2016 г.