Вашингтонские правозащитники готовят иск к Трампу

Нового президента США Дональда Трампа обвиняют в нарушении Конституции. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на CNN.

Суть претензии заключается в том, что Трамп до вступления в должность не продал свои активы, хотя и отошел от руководства компанией. По словам юристов, Трамп получает доходы от своей корпорации, которая ведет дела с иностранными государствами.

Как сообщалось ранее, две американские внепартийные некоммерческие организации - Free Speech for People и RootsAction запустили кампанию за отстранение от власти президента США. Дональда Трампа обвиняют в конфликте интересов из-за того, что он сохраняет связи со своим бизнесом.

Американские правозащитники утверждают, что из-за конфликта интересов президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения, невыгодные для страны.

Петиция за импичмент Трампа, упирающая на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала почти 86 тысяч подписей.

20 января Трамп принял присягу президента в Вашингтоне и официально стал президентом США. После приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации. Согласно документу, приоритетом новой администрации США будет уничтожение террористической группировки "Исламское государство" и для этого потребуются коалиционные действия.

Также США разработают современные системы противоракетной обороны для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР.

При этом в программе отмечается, что новый президент США намерен покончить с сокращением численности вооруженных сил США.

Новая администрация подтвердила серьезность намерений бороться с угрозами кибербезопасности страны.

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