В Астане начинаются переговоры по Сирии без определенного формата

В столице Казахстана Астане в понедельник, 23 января, стартуют переговоры по сирийскому урегулированию, организованные Россией и Турцией. Они должны были начаться в 13:00 по местному времени (09:00 по Киеву), но в назначенное время этого не произошло, передает "Интерфакс".

"Переговоры пока не начались, но ряд делегаций уже прибыли в отель Rixos, в частности делегации РФ и Ирана", - сказал источник агентства, близкий к переговорам, пишет NEWSru.com.

Позднее, почти в 10:00 по киевскому времени РИА "Новости" сообщило, что встреча по Сирии началась, делегации Дамаска и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров.

Переговорщики сидят в следующем порядке (от условных 12 часов по часовой стрелке): Казахстан, Иран, делегация правительства Сирии, ООН, США, делегация вооруженной оппозиции Сирии, Турция, Россия. При этом организаторы встречи намеренно отказались от табличек для официального Дамаска и оппозиции, просто обозначив их как "Сирийская Арабская Республика".

Ранее, за считанные минуты до начала встречи, сообщалось, что ни формат переговоров, ни итоговый документ еще не определены. Работа сторон над итоговым документом по межсирийским переговорам в Астане все еще продолжается, сообщал утром в понедельник на брифинге замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

Ранее он также заявлял, что продолжается обсуждение формата прямых переговоров делегаций Дамаска и сирийской оппозиции: "Этот вопрос (формат переговоров представителей Сирии), кто и как, за каким столом, напротив кого и где будет сидеть, сейчас обсуждается. Это будет ясно в момент начала переговоров".

Представитель Свободной сирийской армии Усама Абу Зейд заявлял в понедельник, 23 января, агентству EFE, что переговоры между делегацией Дамаска и сирийской оппозицией в Астане будут непрямыми. Он добавил, что решение о подобном формате было принято Россией и Турцией.

"Договориться о прямых переговорах пока не удалось, работа в этом направлении продолжается", - сказал он в понедельник, до начала переговоров "Интерфаксу".

Делегация сирийской оппозиции на мирных переговорах в столице Казахстана в понедельник, 23 января, заявила, что будет обсуждать только вопросы соблюдения режима прекращения огня и не будет вступать в политические дискуссии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы не будем вступать ни в какие политические дискуссии и все будет касаться соблюдения режима прекращения огня и гуманитарного аспекта для облегчения страданий сирийцев в осаде и освобождения заключенных и оказания помощи", - заявил представитель делегации оппозиции Яхья Аль-Ариди.

"Сирийский режим заинтересован в том, чтобы отвлечь внимание от этих вопросов. Если сирийский режим считает, что наше присутствие в Астане - это наша капитуляция, то это бред", - добавил он.

Ранее сообщалось, что переговоры по сирийскому урегулированию пройдут в Астане в отеле Rixos President Astana. Предположительно, они завершатся во вторник, 24 января, сообщало Министерство иностранных дел Казахстана.

Переговоры пройдут в закрытом режиме, в них примут участие семь сторон - правительство и оппозиция Сирии, а также Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Российскую делегацию возглавил спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Накануне он выразил оптимизм по поводу успеха мероприятия.

Переговоры в Астане - попытка перезапустить мирный диалог по Сирии после перемирия, объявленного там с 30 декабря. Введение режима прекращения огня было согласовано с Турцией и Ираном. Оно не касается террористических группировок, действующих на территории Сирии, во главе с "Исламским государством" (ИГ, ДАИШ). Накануне Минобороны рапортовало о том, что очередную атаку по позициям ИГ осуществили стратегические бомбардировщики Ту-22МЗ, вылетевшие из России.

Переговоры по Сирии в Астане уже проходили ранее, в 2015 году. О планах провести новые переговоры объявил в середине декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин. Президент Казахстана эту идею поддержал.

Cсылки по теме: