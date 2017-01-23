Пророссийский Аграмунт переизбран президентом ПАСЕ на 2017 год

Парламентская ассамблея Совета Европы официально выбрала Педро Аграмунта на должность своего президента на годичный срок, сообщает "Европейская правда".

Аграмунт был президентом ассамблеи в 2016 году. В конце года поднимался вопрос о том, чтобы помешать его избранию на второй год из-за претензий к его деятельности, однако эта идея не нашла достаточной поддержки.

Переизбрание Аграмунта провели, избежав голосования – по регламенту ассамблеи, переутверждение президента проводится автоматически, если на выборах президента есть только одна кандидатура. Ни один другой член ассамблеи не выдвинул свою кандидатуру.

"Я сделаю все, чтобы достойным образом руководить ПАСЕ, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается ассамблея", - заявил Аграмунт.

Президент ПАСЕ в течение прошлого года приложил усилия для снятия санкций с Российской Федерации, но не преуспел. Также он известен тем, что прервал многолетнюю традицию общения с прессой в Страсбурге.

Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы избрала украинского депутата Георгия Логвинского на должность своего вице-президента на годичный срок.

Всего на этот год определено 17 вице-президентов, еще 3 должности остались вакантными.

Логвинский занял эту должность по квоте Украины. В соответствии с процедурой ПАСЕ, выборы в традиционном понимании этого слова не проводятся, перечень вице-президентов утверждается в пакете без формального голосования, если ни у кого из депутатов нет возражений по отдельным кандидатам.

Как известно, с 2015 года он также является вице-президентом группы Европейской народной партии в ассамблее.

Георгий Логвинский – член ПАСЕ, депутат-списочник от фракции "Народный фронт". Его жена – судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.

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