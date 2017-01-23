Новые технологии: в аэропортах Австралии отменят проверку паспортов

Правительство Австралии планирует тестирование бесконтактной системы идентификации пассажиров в аэропортах и ключевых морских портах страны.

Как сообщает АВС, система позволит отказаться от сканирования паспортов и перейти к автоматическому распознаванию личности по отпечаткам пальцев и другим биометрическим данным.

"Деньги, которые мы инвестировали в биометрические технологии, дадут более надежный результаты, чем использование человеческого фактора, когда человек вручную сканирует паспорт... По этой технологии, удастся надежнее выявлять людей, пытающихся получить доступ в нашу страну с плохими намерениями", - заявил министр миграции страны Питер Даттон.

По его словам, новые технологии позволят также сделать процесс проверки быстрее и дешевле, а высвободившиеся средства могут быть направлены на развитие туризма.

Стоимость проекта, по словам чиновника, оценивается в 78 млн долл. Кроме того, что процесс исключит бумажную или ручную обработку данных, а предусматривает сканирование отпечатков пальцев, распознавание сетчатки или пластики лица, конкретных технологических решений в миграционного ведомства Австралии пока нет - проект находится на стадии размещения госконтрактов.

Первые тестовые системы распознавания лица без предоставления паспорта, согласно правительственному плану, заработают в аэропорту Канберры уже в июле 2017 года, а к началу 2020 года 90% пассажиров будут проходить пограничный контроль автоматически.

Реформа проводится в рамках программы по упрощению проверки документов под названием "The Seamless Traveller".

Напомним, в августе 2016 года в Австралии провели онлайн-перепись населения.

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