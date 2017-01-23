В Лондоне прогремел мощный взрыв, трое пострадавших

Лондонские аварийные бригады отправились в Хорнчерч, Ист-Лондон через несколько минут после массивного взрыва, произошедшего в многоквартирном жилом доме.
Об этом сообщает Mirror, передает "Укринформ".
По крайней мере три человека получили ранения, один из них был доставлен в больницу.
Соседи сообщили, что видели разбросанные по близлежащим дорогам обломки. Пока еще не ясно, что стало причиной взрыва. На месте происшествия работают следователи.
Взрыв, как полагают, произошел в многоквартирном доме в Грин-роуд сразу после 5 часов вечера по местному времени
Пресс-секретарь полиции подтвердил: "Вызов полиции поступил в 5:14 вечера в связи со взрывом в жилом доме в Грин-роуд, Хорнчерч. Офицеры, Лондонской пожарной бригады и скорой помощи в Лондоне в Настоящее время на месте происшествия присутствуют струдники полиции, пожарной бригады и скорой помощи. Мы ожидаем обновления как числа пострадавших".
На данном этапе полицейские не могут подтвердить причину взрыва, но расследование продолжается.
Напомним, в сентябре 2016 года во французском Дижоне из-за "несчастной любви" мужчина подорвал себя вместе с многоквартирным домом. В результате мощного взрыва более 20 человек получили ранения.
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