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В Лондоне прогремел мощный взрыв, трое пострадавших
время публикации: 23 января 2017 г., 22:54
последнее обновление: 23 января 2017 г., 23:15
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Лондонские аварийные бригады отправились в Хорнчерч, Ист-Лондон через несколько минут после массивного взрыва, произошедшего в многоквартирном жилом доме

Лондонские аварийные бригады отправились в Хорнчерч, Ист-Лондон через несколько минут после массивного взрыва, произошедшего в многоквартирном жилом доме.

Об этом сообщает Mirror, передает "Укринформ".

По крайней мере три человека получили ранения, один из них был доставлен в больницу.

Соседи сообщили, что видели разбросанные по близлежащим дорогам обломки. Пока еще не ясно, что стало причиной взрыва. На месте происшествия работают следователи.

Взрыв, как полагают, произошел в многоквартирном доме в Грин-роуд сразу после 5 часов вечера по местному времени

Пресс-секретарь полиции подтвердил: "Вызов полиции поступил в 5:14 вечера в связи со взрывом в жилом доме в Грин-роуд, Хорнчерч. Офицеры, Лондонской пожарной бригады и скорой помощи в Лондоне в Настоящее время на месте происшествия присутствуют струдники полиции, пожарной бригады и скорой помощи. Мы ожидаем обновления как числа пострадавших".

На данном этапе полицейские не могут подтвердить причину взрыва, но расследование продолжается.

Напомним, в сентябре 2016 года во французском Дижоне из-за "несчастной любви" мужчина подорвал себя вместе с многоквартирным домом. В результате мощного взрыва более 20 человек получили ранения.

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