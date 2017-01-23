Экс-президент Гамбии перед отъездом из страны украл из казны 11,4 миллиона долларов

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме, проигравший на выборах 1 декабря оппозиционеру Адаму Бэрроу, покинул страну, забрав с собой 11,4 миллиона долларов из государственной казны, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на агентство Associated Press.
Во время своих последних часов пребывания у власти Джамме также вывез из страны предметы роскоши и дорогие автомобили с помощью грузового самолета, заявил советник нового лидера Гамбии Маи Ахмад Фатти.
"Гамбия в состоянии финансовой катастрофы. Государственная казна практически пуста. Это факт, который подтвердили специалисты", - заявил Фатти, отметив, что стране был нанесен огромный урон, а в распоряжении новых властей - минимальные ресурсы.
После декабрьских выборов Яйя Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, заявил, что процесс голосования проходил с "серьезными нарушениями", и призвал к новым выборам. Однако в январе в Гамбии началась военная операция по его смещению.
На минувшей неделе новый президент Бэрроу объявил, что "президентство Джамме официально завершено и Гамбия вступает в новую эру". Африканский союз и ЭКОВАС заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства - Бэрроу.
Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если не удастся убедить президента страны уйти в отставку.
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