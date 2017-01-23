 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 23 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Экс-президент Гамбии перед отъездом из страны украл из казны 11,4 миллиона долларов
время публикации: 08:08
последнее обновление: 08:17
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Экс-президент Гамбии перед отъездом из страны украл из казны 11,4 миллиона долларов

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме, проигравший на выборах 1 декабря оппозиционеру Адаму Бэрроу, покинул страну, забрав с собой 11,4 миллиона долларов из государственной казны, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на агентство Associated Press.

Во время своих последних часов пребывания у власти Джамме также вывез из страны предметы роскоши и дорогие автомобили с помощью грузового самолета, заявил советник нового лидера Гамбии Маи Ахмад Фатти.

"Гамбия в состоянии финансовой катастрофы. Государственная казна практически пуста. Это факт, который подтвердили специалисты", - заявил Фатти, отметив, что стране был нанесен огромный урон, а в распоряжении новых властей - минимальные ресурсы.

После декабрьских выборов Яйя Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, заявил, что процесс голосования проходил с "серьезными нарушениями", и призвал к новым выборам. Однако в январе в Гамбии началась военная операция по его смещению.

На минувшей неделе новый президент Бэрроу объявил, что "президентство Джамме официально завершено и Гамбия вступает в новую эру". Африканский союз и ЭКОВАС заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства - Бэрроу.

Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если не удастся убедить президента страны уйти в отставку.

facebook

Cсылки по теме:

Президент Гамбии через полтора месяца после выборов смирился с отставкой
// NEWSru.ua // В мире // 21 января 2017 г.

Из Гамбии в Сенегал выехали около 45 тысяч человек - ООН
// NEWSru.ua // В мире // 20 января 2017 г.

Сенегал приостановил военную операцию в Гамбии
// NEWSru.ua // В мире // 20 января 2017 г.

Сенегал и Нигерия готовы вторгнуться в Гамбию из-за отказа её президента добровольно покинуть пост
// NEWSru.ua // В мире // 19 января 2017 г.

СМИ: войска Сенегала вошли на территорию Гамбии
// NEWSru.ua // В мире // 19 января 2017 г.

Президент Гамбии ввёл режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий
// NEWSru.ua // В мире // 18 января 2017 г.

Президент Гамбии после поражения на выборах отказался уйти в отставку: я же не трус
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.

Гамбия вслед за ЮАР объявила о выходе из-под юрисдикции Международного уголовного суда
// NEWSru.ua // В мире // 26 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:18
 Филарету исполнилось 88
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 23 января 2017 г.  

Последняя новость – 09:18

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017