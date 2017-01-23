Кандидат в президенты Франции Фийон считает санкции против РФ бессмысленными

Санкции Европейского Союза в отношении Российской Федерации не имеют смысла, а Россия и США могут наладить связь, которая исключит ЕС.

Об этом заявил фаворит президентских выборов во Франции Франсуа Фийон во время визита в Берлин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Фийон отметил, что прежде чем санкции могут быть отменены, от России необходимы определенные шаги, добавив, что Украина также не выполняет то, что должна для обеспечения мира.

"Я убежден, что экономические санкции абсолютно неэффективны. Мы должны найти другой способ для диалога", - сказал Фийон после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я не хочу, чтобы Трамп разговаривал с Россией за наш счет. Это будет иметь пагубные последствия для Европы, если Трамп пойдет через наши головы, что не исключено", - добавил он.

Как сообщалось, действие введенных еще в 2014 году санкций Европейского Союза в отношении России продлили до 31 июля 2017 года.

В то же время министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна во время председательства в ОБСЕ в 2017 году будет прилагать усилия для смягчения санкций ЕС против России.

Главным конкурентом Фийона на выборах президента будет праворадикальный политик Марин Ле Пен, которую считают одним из наиболее лояльных к Кремлю политиков Западной Европы. Опросы свидетельствуют, что если они оба выйдут во второй тур выборов, то со значительным перевесом победит Фийон.

Напомним, выборы президента Франции состоятся в апреле 2017 года, второй тур назначен на май текущего года. Согласно опросам, представители правых сил опережают по популярности кандидатов от левых партий. Сейчас наибольшие шансы занять пост президента имеет Франсуа Фийон от правой партии республиканцев.

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