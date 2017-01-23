В Чили из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное положение

В Чили в связи с масштабными лесными пожарами объявили чрезвычайное положение, сообщает Yahoo News.

По состоянию на 22 января пожары угрожают нескольким городам в центральной и южной части Чили. В частности, огонь окружил город Каукенес. В результате пожаров уничтожена растительность на больше чем 500 кв.км.

Местные СМИ сообщают, что во время тушения лесных пожаров погибли трое спасателей.

Напомним, 2 января в Чили объявили красный уровень опасности из-за природного пожара, полыхающего в районе портового города Вальпараисо. Пожары вспыхнули в лесах из-за ветреной и сухой погоды. Засуха вызвала в прошлом году рекордное число пожаров.

В Южном полушарии ныне в самом разгаре лето.

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